Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çekya'da Kovid-19 salgını sürecinde 4'üncü sağlık bakanı istifa etti
Çekya Başbakanı Andrej Babis, 48 gün önce göreve başlayan Sağlık Bakanı Petr Arenberger'in istifa ettiğini duyurdu.
Çekya'da Kovid-19 salgını sürecinde 4'üncü sağlık bakanı istifa etti
26 Mayıs 2021 10:14 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Babis, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Arenberger'in ailevi nedenlerden ötürü istifa kararı aldığını açıkladı.

Konuyu henüz Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile görüşmediğini belirten Babis, söz konusu değişikliğe Zeman'ın karşı çıkacağını düşünmediğini söyledi.

Öte yandan ülke basınında yer alan haberlerde, bakanın mal varlığı beyanı ve ticari ilişkilerine yönelik eksik ya da çelişkili beyanları nedeniyle üzerinde artan baskılar sonucunda istifa etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Arernberger'in istifasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkede 4'üncü sağlık bakanı istifa etmiş oldu.

Bu arada, Eylül 2020'de istifa eden Sağlık Bakanı Adam Vojtech'in yeniden bu göreve getirileceği ileri sürülüyor.

Anahtar Kelimeler:

cekya

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.