Cem Yılmaz'dan çağrı: Sağlık çalışanlarına ücretsiz moral toplantıları yapmak isterim

Pandemi başından beri görevlerine devam eden sağlık çalışanlarına destek Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz Sağlık Bakanlığına çağrı yaparak, sağlık çalışanlarına ücretsiz moral toplantıları yapmak istediğini söyledi.

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle seslendi:

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.

Bu çağrıya gelen bazı tepkiler ise şöyle oldu:

@sinanturankork2 : Cem bey sağlık bakanlığı önce maaşlarımızı tam yatırsın hakkımızı tam versin de eğlence eksik kalsın

@nihal_uslu Cem Bey takip edebildiyseniz bilirsiniz. Sağlık çalışanları aylardır tükendik ölüyoruz derken bir taraftan hak arayışındalar.Fakat sesleri duyulmuyor. Bu sonbahar kışın zor geçeceği net fakat yine ses yok.Hem morale hem koşullarının iyileşmesine ihtiyaç var. Desteğiniz değerli