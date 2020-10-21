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Cem Yılmaz'dan çağrı: Sağlık çalışanlarına ücretsiz moral toplantıları yapmak isterim
Pandemi başlangıcından beri canla-başla çalışan sağlık çalışanlarına motivasyon amaçlı bir çağrı Cem Yılmaz'dan geldi
Cem Yılmaz'dan çağrı: Sağlık çalışanlarına ücretsiz moral toplantıları yapmak isterim
21 Ekim 2020 10:27 -
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Pandemi başından beri görevlerine devam eden sağlık çalışanlarına destek Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz Sağlık Bakanlığına çağrı yaparak, sağlık çalışanlarına ücretsiz moral toplantıları yapmak istediğini söyledi.

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle seslendi:

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.

Bu çağrıya gelen bazı tepkiler ise şöyle oldu:

@sinanturankork2 : Cem bey sağlık bakanlığı önce maaşlarımızı tam yatırsın hakkımızı tam versin de eğlence eksik kalsın

 

 

@nihal_uslu Cem Bey takip edebildiyseniz bilirsiniz. Sağlık çalışanları aylardır tükendik ölüyoruz derken bir taraftan hak arayışındalar.Fakat sesleri duyulmuyor. Bu sonbahar kışın zor geçeceği net fakat yine ses yok.Hem morale hem koşullarının iyileşmesine ihtiyaç var. Desteğiniz değerli

 

Anahtar Kelimeler:

cem yilmaz saglik calisanlari

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People
1
1) Anlayan Sezer (HKM)
21.10.2020 10:53:45
ameliyatta doktorun terinin silinmesi için "doktorun sadece alnımı terliyo" hahaa... şakasını? yaptı. doktor kendi alın-akıl terini silebilir fakat ellerinin hijyeni bozulmasın diye ekip arkadaşı siler. alın teriyle böyle şaka olmaz zira "arsız ayaklar altında alın teri" ...anadolu rack müziğinin kültürel erezyonunu hızlandıran biridir ( dr ayhan yenerin müzik kariyerini bitirdi) yine de kendisini severiz (ölçüyle) ve misafir etmek isteriz.
People
3
2) dr.mikro (hekim)
21.10.2020 10:53:07
Teşekkür ederiz duyarlılığınız için ama ücretsiz kabul etmeyiz .Bizler TAVAN'dan ek ödeme alan paraya para demeyen sağık çalışanlarıyız.Bazı hekim arkadaşlar yoksulluk sınırında (Türkiş verilerine göre 7.973 TL) toplam 8-9 bin TL gelirimiz var diye ALGI oluşturmaya çalışıyor sakın siz onlara itimat etmeyin
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