Cep telefonları ameliyat sonrası yara enfeksiyonlarını azaltabilir

MEDİMAGAZİN - Ameliyat sonrasında gerçekleşen ölümler, dünyada en çok görülen ölüm nedenleri arasında 3.sırada yer almaktadır. Cerrahi yara enfeksiyonları, ameliyat sonrası ölümlerin üçte birini kapsamaktadır. Cerrahi yara enfeksiyonları, hastane yatışları ve ekstra tedaviler NHS’ye hasta başına yaklaşık olarak 10 bin sterline mal olmaktadır.

Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, “Akıllı telefonlarla çekilen ameliyat sonrası yara fotoğrafları ile enfeksiyonlar teşhis edilebilir mi?” sorusunun yanıtını bulmak amacıyla 492 karın cerrahisi ameliyatı geçiren hasta ile çalışma yürüttüler.

223 hastanın 3, 7 ve 15.günlerinde yaşadıkları semptomlar öğrenildi ve yaraların fotoğraflarını çekmeleri istendi. Diğer taraftan cerrahi ekipten bir üye fotoğrafları inceleyerek enfeksiyon belirtilerini değerlendirdi. Bu gruptan 30 günün sonunda enfeksiyon teşhisi konup konulmadığı öğrenildi. 269 kişilik diğer gruptan ise yalnızca 30.günün sonunda teşhis öğrenildi.

Bulguları NPJ Digital Medicine'de yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre fotoğraflar aracılığı ile yaraları takip edilen grubun ameliyatlar sonrasında enfeksiyon tanısı koyulma olasılığı dört kat fazlaydı. Ayrıca bu grup ameliyat sonrası bakıma erişmede daha iyi bir deneyim bildirdi.

Uzmanlar uygulamanın cerrahi hastaların bakımlarının gerçekleştirilmesinde faydalı olacağını ve NHS üzerindeki yükü hafifleteceğini açıkladı.

Araştırmayı yöneten Profesör Ewen Harrison "Çalışmamız, ameliyat sonrası yaraların takibinde mobil teknoloji kullanmanın faydalarını gösterdi. Çoğumuz ameliyattan birkaç hafta sonra normal olarak iyileşen bir yaranın nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Yara problemlerinin erkenden fark edilmesinin komplikasyonları sınırlayacağına inanıyoruz dedi.