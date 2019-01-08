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'Cep'ten en çok hastane randevusu tuşlandı
Mobil hatlardan geçen yılın 9 ayında en çok tuşlanan kısa numara, hastane randevusu için aranan 182 oldu
'Cep'ten en çok hastane randevusu tuşlandı
08 Ocak 2019 - AA
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Mobil hatlardan geçen yılın 9 ayında en çok tuşlanan kısa numara, hastane randevusu için aranan 182 oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, 2018 yılının ocak-eylül döneminde hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları en çok aranan beş kısa numara olarak sıralandı.

Geçen yılın 9 ayında mobil hatlardan, hastane randevusu için aranan 182 kısa numarası en çok tuşlanarak ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, mobil hatlarda, hastane randevusunda ortalama çağrı süresi 3 dakikayı buldu.

3 büyük mobil hattan aranan kısa numaralar
Bu dönemlerde, TT mobilden aranan kısa numaralarda hastane randevuyu, 112 sıhhi imdat, 186 elektrik arıza, 155 polis imdat, 170 çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları takip etti.

Vodafone'dan aranan kısa numaralaralarda hastane randevusundan sonra, elektrik arıza, sıhhi imdat, polis imdat ve çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları yer aldı.

Turkcell de ise söz konusu dönemde hastane randevu ilk sırada yer alırken, bunu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat ve 153 alo zabıta/büyükşehir/belediye numaraları takip etti.

64 milyar 11 milyon SMS
Geçen yıl 9 ay boyunca 64 milyar 11 milyon SMS, 39 milyon MMS atıldı.

İşletmeciler bazında bakıldığında ise söz konusu 9 ayda, TT Mobil, Vodafone ve Turkcell'den toplam 64 milyar 1 milyon SMS atılırken, 39 milyon MMS gönderildi.

Geçen yıl üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre, TT Mobil'in SMS sayısı yüzde 4,7, MMS sayısı yüzde 2,4, Vodafone'un SMS sayısı yüzde 3,35 azalırken, MMS sayısı yüzde 9,4 arttı.

Turkcell'in SMS sayısı da söz konusu dönemlerde yüzde 0,9 azalırken, MMS sayısı yüzde 4,1 artış gösterdi.

Anahtar Kelimeler:

alo 182 bilgi teknolojileri ve iletisim kurumu mobil telefon

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
08.01.2019 12:33:04
Halkımızın teknolojiye ne kadar çabuk adapte olduğunun da bir göstergesi olan bu durum aynı zamanda başka bir olayı gündeme getiriyor : bunca SMS, MMS ve aramaların sürekli takipte-kayıtta olması tam bir paranoya malzemesi .
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