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Ceren Hindistan'ın kızına başka bir hastanede kemoterapi başlanacak
Ceren Hindistan, 2.5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavisini reddedince özel bir hastane tarafından mahkemeye verilmişti. Hindistan geri adım attı, yarım kalan tedavi ve kemoterapi için başka bir hastaneye başvurdu.
Ceren Hindistan'ın kızına başka bir hastanede kemoterapi başlanacak
02 Mayıs 2018 -
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Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, oyuncu Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini belirtmiş, Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddetmişti. Bunun üzerine hastane dava açmıştı.

TAKİPÇİSİ OLDUK
Günaydın'ın manşetine taşıdığı ve takipçisi olduğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hindistan, kemoterapi tedavisini reddettiği için pişman oldu. Ünlü manken, kızının tedavisi için başka bir hastaneye başvurdu.

Anahtar Kelimeler:

ceren hindistan kemoterapi

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