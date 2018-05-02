Ceren Hindistan'ın kızına başka bir hastanede kemoterapi başlanacak

Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, oyuncu Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini belirtmiş, Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddetmişti. Bunun üzerine hastane dava açmıştı.

TAKİPÇİSİ OLDUK

Günaydın'ın manşetine taşıdığı ve takipçisi olduğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hindistan, kemoterapi tedavisini reddettiği için pişman oldu. Ünlü manken, kızının tedavisi için başka bir hastaneye başvurdu.