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Cerrahi merkezinde sterilizasyon ihmali: '3 binden fazla kişiye HIV, hepatit bulaşmış olabilir'
ABD'de New Jersey eyaletinde bir cerrahi merkezinde 3 binden fazla hastanın HIV, hepatit B ve C virüsüne maruz kalmış olabilecekleri bildirildi.
Cerrahi merkezinde sterilizasyon ihmali: '3 binden fazla kişiye HIV, hepatit bulaşmış olabilir'
25 Aralık 2018 - AA
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New Jersey Sağlık Departmanı yetkilileri, Saddle Brook bölgesindeki merkezde Ocak - 7 Eylül tarihleri arasında tedavi gören 3 binden fazla kişiye HIV, hepatit B ve C virüsü bulaşmış olabileceğini açıkladı.

Açıklamada, merkezde yapılan teftişte, çalışanların sterilizasyon prosedürlerine tam anlamıyla uymadığının ve tıbbi cihazların düzgün bir şekilde temizlenmediğinin ortaya çıkması üzerine hastaların kan yoluyla bulaşan virüslere maruz kalmış olabileceği uyarısının yapıldığı belirtildi. 

Cerrahi merkezin yöneticisi Betty McCabe, bu tarih aralığında tedavi gören 3 bin 778 hastanın test yaptırmaları gerektiğini ve merkezin testlerin maliyetini karşılamaya hazır olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

hiv hepatit b hepatit c new jersey

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
25.12.2018 11:21:00
Haberin başlığını gördüğümde içimden dua ettim : " Allahım inşallah Türkiye'de değildir ". Şimdi detayları görüp ilk alev sönünce " İnşallah kimseye bir şey olmaz " diye sehven eksik kısmını tamamladım. Amerika Birleşik Devletleri , Türkiye kadar halkının sağlığına kıymet verse böyle şeyler yaşama ihtimali daha düşük olurdu.
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