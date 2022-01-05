Cerrahide erkek egemenliğini sorgulatan araştırma!

MEDİMAGAZİN-1,3 milyon hasta üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, ameliyatı bir kadın yerine bir erkek yaptığında, kadınların kötü bir sonuca maruz kalma olasılığı %15 ve ölme olasılığı %32 daha fazla.

Bulgular, cerrahinin büyük ölçüde erkek egemen bir tıp alanı olmaya devam ettiği gerçeği hakkında bir tartışmayı ateşledi ve erkek cerrahlar arasındaki "örtülü cinsiyet önyargılarının" kadınların ameliyat olduklarında neden daha fazla risk altında olduklarını açıklamaya yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

JAMA Surgery'de yayımlanan araştırma Ontario'da 2007 ve 2019 yılları arasında 2 bin 937 cerrah tarafından gerçekleştirilen 21 genel cerrahi prosedür uygulanan 1 milyon 320 bin108 hastanın kayıtlarını içeriyor. Cerrahi prosedürler arasında, kalça ve diz replasmanları ve kilo verme cerrahisinden apendiks veya safra kesesinin çıkarılmasına ve kalp baypası, anevrizma onarımı ve beyin cerrahisi gibi daha karmaşık operasyonlar mevcuttu.

Ameliyat olan erkeklerin, cerrahlarının erkek veya kadın olmasına bakılmaksızın aynı sonuçlara sahip olduğunu bulundu. Bununla birlikte, prosedür bir erkek cerrah ile karşılaştırıldığında bir kadın cerrah tarafından gerçekleştirildiyse, kadınlar daha iyi sonuçlar elde ettiler. Bir kadın cerrah tarafından ameliyat edilen erkekler veya kadınlar için ameliyatın nasıl gittiği konusunda cinsiyet farkı yoktu.

Araştırmacılar, çalışmanın hastanın cinsiyeti, cerrahın cinsiyeti ve ameliyatın sonuçları arasındaki ilişkiyi inceleyen türünün ilk örneği olduğunu söyledi. 3 tür "olumsuz postoperatif sonuç"a baktılar: ölüm, hastaneye yeniden yatış ve 30 gün içinde komplikasyonlar.Medimagazin

Kadınlar için, bir erkek cerrah tarafından tedavi edilmenin, bir kadın cerrah tarafından tedavi edilmelerine kıyasla, kötü sonuç alma olasılığının %15 oranında arttığı bulundu. Bununla birlikte, erkekler, bir erkek veya kadın cerrah tarafından tedavi edilip edilmedikleri konusunda hiçbir farklılık yaşamadı.

Benzer şekilde, bir erkek cerrah tarafından ameliyat edilen kadınların ölüm riski, ameliyatı bir kadın tarafından yapılan kadınlara göre %32 daha yüksekti. Örneğin, erkek bir cerrahla kardiyotorasik operasyon geçiren kadınların %1.4'ü ölürken, bir kadın cerrah dahil olduğunda oran %1 oldu. . Hem beyin cerrahisinde hem de damar cerrahisinde, erkek bir cerrahla her iki tür ameliyat geçiren kadınların %1.2'si ölürken, cerrahı kadın olanlarda bu oran yine çok daha düşüktü (%0.9).

Genel olarak, kadın hastalarda ayrıca %16 daha fazla komplikasyon riski ve %11 daha fazla yeniden hastaneye yatış riski vardı ve hastanede daha uzun süre kalma olasılıkları %20 daha fazlaydı.

Analiz edilen 21 ameliyat türünün çoğunda ameliyatı bir erkek gerçekleştirdiğinde, kadınların ölüm, yeniden hastaneye yatış veya komplikasyon riski daha yüksekti.