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Cerrahpaşa Dekanı: 'İntörnlerimize angarya kabul edilebilecek işleri yıllardır yaptırmıyoruz'
Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın açıklanan sonuçlarına göre İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden ilk 10’da 5 kişi görüldü. Cerrahpaşa’nın TUS başarısına ilişkin birçok yorum yapıldı. Cerrahpaşa’nın TUS başarısını İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı’na sorduk
Cerrahpaşa Dekanı: 'İntörnlerimize angarya kabul edilebilecek işleri yıllardır yaptırmıyoruz'
28 Mart 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Cerahhpaşa Tıp Fakültesinin TUS başarısına ilişkin ayrıntıları CErahhapaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen Medimagazin’e değerlendirdi.

1-) TUS’ta açıklanan sonuçlara göre ilk 10’da 5 Cerrahpaşalı isim görüyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Bilindiği gibi kısa adı TUS  olan tıpta uzmanlık sınavı yılda iki kez ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlara her dönemde yaklaşık 15000 hekim ya da hekim adayı (6.sınıfta okuyan İntörn Doktorlar) katılmaktadır. 2019 Şubat döneminde yapılan TUS  sonuçları 21 Mart günü ilan edilmiştir. Açıklanan sonuçlar tüm Cerrahpaşa mezun ve mensuplarını mutlu etmiştir. Öğrencilerimiz Fakülte olarak olağanüstü bir başarıya imza atmışlardır. Türkiye 1.2.3.4. ve 8.si öğrencimizdir. Yine ilk 100 de  16 öğrencimiz, ilk 200 de ise 36 öğrencimizin olduğunu memnuniyetle gördük. Aslında bizim öğrencilerimiz LYS sınavında da en başarılılar arasından seçilerek geliyorlar. Bu yılda Türkiye 1. Türkiye 6. ve ilk 200 de 29 öğrenci bizi tercih etti. Karşılaştırıldığında zaten oldukça başarılı olan öğrencilerimizin Cerrahpaşa’daki eğitimleri ile bu başarılarının daha yukarılara taşındığını mutlulukla görmekteyiz. Bu vesileyle hepsini kutluyor, hocaları olarak onlarla gurur duyuyoruz.

2-) Sosyal medyada ve haber yorumlarımızda Cerrahpaşa’nın TUS başarılarının sebebi olarak; öğrencilerin İnternlik dönemini daha ders odaklı geçirmeleri söyleniyor. Siz bu yorumları nasıl değerlendirirsiniz? 

Sosyal medyada ve haberlerde Cerrahpaşa’nın TUS başarısının çok geniş bir kesimde takdirle karşılandığını memnuniyetle gördük. Bizim gibi köklü tarihi ve gelenekleri olan bazı Tıp Fakültelerimizin dekanları bizzat arayarak öğrencilerimizin başarılarından dolayı kutladılar. Nezaketlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Arada tek tük farklı yorumlara da rastladık. Öyle düşünmesek te onlara da saygı duyuyoruz. Cerrahpaşa’nın öğrencileri de, öğretim üyeleri de iyi hekimliğin aynı zamanda usta çırak ilişkisi olduğunun bilincinde oldukları için öğrencilerimiz kliniklerde hocalarımızın nezaretinde çok sayıda hastayı birlikte değerlendirmektedirler. İntörnlük döneminde düzenli olarak hem nöbetlerini tutmakta hem de kliniklerde ülkemizin her tarafından gelen nadir görülen hastalıkları bile çok sayıda görme imkanına sahip olmaktadırlar. Cerrahpaşa’da yıllar boyunca gelişmiş bir gelenekten de bahsetmekte fayda var. Biz İntörnlerimize ve stajer öğrencilerimize angarya kabul edilebilecek işleri yıllardır yaptırmıyoruz. Çünkü onlar bizim gözümüzde artık omuz omuza çalıştığımız genç meslektaşlarımızdır.

3-) Tıp eğitiminde internlük döneminde stajların mı yoksa sınav hazırlıklarının mı daha yararlı olduğunu düşünüyorsunuz?

Her ikisininde önemli olduğunu düşünüyorum. Hekimlik meslekten öte bir yaşam tarzıdır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Öğretim Üyeleri olarak bizde öğrencilerimizi önce bu yaşam tarzına adapte ediyoruz. Rektörümüz sayın Prof.Dr.Nuri Aydın başta olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuz ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesini Tıp eğitiminde  ülkemizin olduğu gibi bölgemizin de cazibe merkezi olması amacıyla gayret gösteriyoruz. Bu amaçla yapmakta olduğumuz uluslararası antlaşmalar ve değişim programları ile öncü rolü oynuyoruz. Öğrencilerimizin stajları dolu dolu geçiyor. Mesleki becerilerin edinilmesi için pratikleri çok önemsiyoruz. Akademik ilerlemenin her aşamasında sınavların olması da bilinen bir gerçektir. Buradan yola çıkarak ta öğrencilerimizin mesleki deneyimlerinin geliştirilmesinin yanında TUS ve benzeri sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları hazırlıklarının her aşamasında teşvik ediyoruz.                                                                                       

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tus cerrahpasa

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