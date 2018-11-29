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Cerrahpaşa sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık projesinden sonra sağlıklı çocuk projesine de başladı
“Güçlü Çocuk Güçlü Toplum Projesi” açılış toplantısı 28 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleştirildi.
Cerrahpaşa sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık projesinden sonra sağlıklı çocuk projesine de başladı
29 Kasım 2018 -
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“Toplumumuzdaki En Büyük Reformu Çocukları Hedefe Koyarak Gerçekleştireceğiz”
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı, Gerontoloji Bölüm Başkanı ve  Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akgül, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin diğer fakültelerden farklı olduğunu belirterek “Fakültemizde hem sağlık bilimleri hem de sosyal bilimler eğitimi verilmektedir. Bu da toplumun sağlığı için son derece önemlidir. Hem sosyolojik olarak hem de biyolojik olarak toplumu değerlendirmekte ve toplumdaki eksiklikleri tespit etmekteyiz. Bu bakımdan toplumun ihtiyacı doğrultusunda projeler hazırlamaktayız. Projelerin kabul edilmesi kadar önemli olan diğer bir husus da projelerin devamlılığıdır. Buna göre de proje ekiplerimizi hem geliştiriyoruz hem de motive ediyoruz.  Yakın bir tarihte gerçekleştirip devamlılığını sağladığımız YAŞLILARDA DÜŞME RİSKİNİN HESAPLANIP ORTADAN KALDIRILMASI projemiz halen devam etmekte, ayrıca SAĞLIKLI YAŞLANMA ve SAĞLIKLI YAŞLI TOPLUM çalışmalarımız da devam etmektedir. Yaşlanma ve yaşlılık ile ile ilgilenirken yine çok önemli bir eksikliği gördük ve bu konuda da projeler hazırladık. Bunlardan birirsi çocuklarımızla ilgili olan “Güçlü Çocuk Güçlü Toplum Projesi” dir, çünkü çocuklar sağlıklı olmazsa sağlıklı yaşlanma olmayacağı gibi sağlıklı yaşlılık da olmayacaktır. Belirli bir yaştan sonra sağlıklı yaşam adına rutin hayatın değiştirilmesi çok zor olmaktadır. Bu işin temeli çocukluk döneminde atılmalıdır. Bu nedenle toplumumuzdaki en büyük reform çocukları hedefe koyarak, işe onlardan başlamaktır. Bu tür projelerin amacı da çocukluktan itibaren toplumu hazırlamaktır” şeklinde konuştu.
İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Beyazıt Kampüsü, Rektörlük Binası,  Doktora Salonu’nda, proje ortakları, iştirakçileri, diğer paydaş kurumlar ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı V. Fahri Mutlu TOSUN, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı V. Ramazan ÖKSÜZ,  İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri AYDIN,  İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sedat MURAT, Küçükçekmece Kaymakamı Harun KAYA, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet AKGÜL, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yunus EFENDİOĞLU, İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı Alim KAYIŞ, Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Öznur CANAYAKIN, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hatice GÜLGÖNÜL’ün katılımlarıyla gerçekleşen toplantı, İl Müdür Vekili Arzu GÜR adına Kadın Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Mihriban ARSLAN BÜYÜK, İstanbul Üniversitesi-  Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet AKGÜL, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri AYDIN ve İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sedat MURAT’ın açılış konuşmaları ile başladı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Projeler Birimi Şube Müdür Vekili ve Proje Koordinatörü Emine ÜZÜM TAN tarafından proje sunumu yapıldı;  proje ortakları ve iştirakçileri, projenin amaçları, hedef grupları, faaliyetleri, proje gerekçesi ve projenin beklenen sonuçları anlatıldı. Üniversite Proje Yürütücüsü İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan BAHÇİVAN-SAYDAM tarafından proje kapsamında yapılacak eğitimler ile ilgili sunum yapılarak eğitimlerin içeriği ve hedef kitlesi hakkında bilgi verildi.
Başvuru sahibinin İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olduğu, İstanbul Kalkınma Ajansının fon kaynağını oluşturduğu, 2018 Çocuklar ve Gençler mali programı çerçevesinde desteklenen “Güçlü Çocuk Güçlü Toplum” Projesinin proje ortaklarını İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü oluşturmaktadır. Proje süresi 12 aydır.
Güçlü Çocuk Güçlü Toplum Projesinin amacı;  İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kadın konuk evleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi,  Kadıköy Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Pendik Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Üsküdar Belediyesine bağlı kadın konuk evlerinde anneleri ile birlikte kalan çocuklara psikososyal destek sağlamaktır. Bu bağlamda kadın konuk evlerinde anneleriyle birlikte kalan 520 çocuk ve 420 anneye yönelik Bağlanma Teorisi Eğitimi, Sınır Seçenekleri (Sınır Koyma) Eğitimi ve Mahremiyet Eğitimi verilecektir. Anne ve çocuklara verilen eğitimler sırasında 44 meslek elemanı (psikolog, sosyal hizmet uzmanı) eğitimlere gözlemci olarak katılacak olup, proje bitiminde kurum bazında bu eğitimleri kadın konuk evinde kalan çocuk ve annelere vermeyi sürdüreceklerdir. 
Kadın konuk evlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların bilişsel ve ruhsal sorunlarını değerlendirmek amacı ile 44 meslek elemanına klinik değerlendirme ve projektif testler eğitimi verilecek olup, eğitimin alan uygulamasını değerlendirmek amacıyla, takip eden üç ay boyunca ayda bir kez olmak üzere süpervizyon verilecektir. Meslek elemanları, çocuk ve annelere yönelik olan eğitimler İ.Ü.C. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Reyhan BAHÇİVAN-SAYDAM tarafından yürütülecek, eğitimlerin çıktıları Dr. Öğr. Üyesi Taner ARTAN tarafından değerlendirilecektir. 
Kadın konukevinde kalan anneleri çocuk bakımı ve sağlıklı çocuk gelişimi alanında yetkin kılabilmek amacıyla İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülbin GÖKÇAY ve Dr. Öğr. Üyesi Gonca KESKİNDEMİRCİ tarafından Çocuk Sağlığı Eğitimi verilecek; kadın konukevlerinde görevli olan sağlık elemanları bu eğitimlere izleyici olarak katılacaklardır. 
Kadın konuk evlerinde çalışan meslek elemanlarına, çocuklarla çalışırken sağaltıma destek olarak çocukların aile içi şiddet sonrası yasadıkları travmaların olumsuz etkilerini en aza indirme yetkinliğinin kazandırılması amacıyla İ.Ü. Psikiyatri AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhan EREN tarafından Sanat Terapisi Eğitimi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler:

istanbul universitesi cerrahpasa

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