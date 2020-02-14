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Cerrahpaşa Tıp, çocukluk çağı kanserleri için 'Farkındayım' diyecek
Çocukluk çağı kanserleri hakkında toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen ‘Farkındayım’ projesinin açılış etkinliği 15 Şubat Cumartesi günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılacak
Cerrahpaşa Tıp, çocukluk çağı kanserleri için 'Farkındayım' diyecek
14 Şubat 2020 -
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MEDİMAGAZİN- Kopuzlar Vakfı’nın yürüttüğü sosyal sorumluluk projesine; İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek verdi.

15 Şubat tüm dünyada Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü olarak kabul edilirken, çocukluk çağı kanserleri simgesel olarak altın rengi ile sembolize ediliyor.

İstatistiklere göre dünya da her yıl yaklaşık 300 bin, Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 3 bin çocuk ve adölesan kanser tanısı konuluyor. Özellikle önlenebilir olmayan çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı çok büyük önem kazanmakta. Erken tanı konusunda ailelere ve okullara verilecek eğitim ile çocukluk çağı kanserlerinin zamanında tanınması ve daha etkin tedavisi mümkün olacak.

Çocukluk Çağı Kanserlerine yetişkinlerin dikkatini çekmek amacıyla 15 Şubat’ta başlayacak ‘Farkındayım’  projesi bir hafta boyunca söyleşi ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Proje önümüzdeki aylarda da okullarda yapılacak etkinliklerle öğrencilere ve ailelerine ulaşmayı hedefliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki açılış töreninde Osman Bahri Turgut’un  “Hayat Bir Nefestir Aldığın Kadar…” fotoğraf sergisi de yer alıyor. İş insanı Osman Bahri Turgut’un fotoğrafları çocuklar yararına satılarak kampanyaya destek sağlanacak. Ayrıca  “Çocukların Gözünden Kanser’ resim sergisi de etkinlik kapsamında yer alacak.

Anahtar Kelimeler:

istanbul universitesi-cerrahpasa farkindayim

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