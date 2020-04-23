Cerrahpaşa Tıp Fakültesi koronavirüs verilerini açıkladı

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23 Nisan 2020 23:30
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel direktörlüğü koronavirüs Hasta Verilerini dünden itibaren günlük olarak fakültenin resmi instagram hesabından paylaşmaya başladı.
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