Cerrahpaşa Tıp uzaktan eğitime geçiyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları, Veteriner Fakültesi 4 ve 5'inci sınıf klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi 'Ebelik' programı 3 ve 4'üncü sınıf uygulamaları, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4'üncü sınıf 'klinik uygulama' dersi hariç, üniversitenin tüm birimlerinde önlisans ve lisans dersleri, uygulamaları ve sınavları ilan edilecek akademik takvime göre uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak.

DERSLER SENKRON OLARAK İŞLENECEK

Belirlenen istisnai uygulamaların hangi yöntemlerle ve nasıl yapılacağına ilgili fakültenin yönetim kurulu karar verecek. Lisansüstü teorik dersler dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemiyle, tez ve uygulamalar ise yüz yüze yapılacak. Uzaktan öğretim yoluyla yapılacak dersler, birimlerin öğrencilere ilan ettikleri ders programındaki ders saatlerinde ve senkron yani eş zamanlı, canlı olarak yapılacak. Bu dönem zarfında isteyen öğrenciler Covid-19 salgını ile ilgili gerekli önlemleri alarak ve HES kodu ibraz etmek koşuluyla önceden iletişime geçerek öğretim elemanlarıyla yüz yüze görüşebilmeleri mümkün olacak.

BİR ARADA BULUNMAK BULAŞ AÇISINDAN RİSKLİ

Üniversiteden yapılan açıklamada, derslerin uzaktan öğretimle işlenmesi kararıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: