Cerrahpaşa ve Çapa için rekor maaş promosyon anlaşması

İstanbul Üniversitesinin maaş promosyon ihalesini 5 bin 750 TL ile TEB Bankası kazandı. Üniversitede intern öğrenciler hariç 7500 personel bulunuyor.

İ.Ü. Cerrahpaşa Üniversitesinin maaş promosyon ihalesini ise 6 bin 200 TL QNB Bankası kazandı. Cerrahpaşada 6 bin personel bulunuyor.

Maaş promosyon ihalesinin bu kadar yüksek olmasının nedeni, üniversitenin tüm mali işlemlerini kapsamasıdır. Yapılan anlaşma uyarınca, tıp fakültesinde oluşan gelirler, uzaktan eğitimdeki harçlar ve yemekhane kullanımındaki tüm mali işlemler ilgili bankalar üzerinden gerçekleşecektir.

Maaş promosyon ihalesi 22 Nisan'da yürürlüğe girecektir. Anlaşılan maaş promosyon miktarları da bir defada (defaaten) ödenecektir.

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