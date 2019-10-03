Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin 3 gün içerisinde boşaltılması istendi

İSTANBUL - Öğrencilerin kolonların zarar gördüğünü belirterek acil olarak boşaltılmasını istediği binaya Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden iki mühendis ve bir zabıta görevlisi giderek inceleme yaptı.
İncelemede, binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon ve burulma tespit edildi. Oldukça eski olan binanın bu durumda kullanılamayacağı belirtilerek üç gün içerisinde tahliye edilmesi için tutanak tutuldu. Binanın cuma akşamına kadar tahliye edilmesi istendi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|02/10-05/10
|1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|04/10-05/10
|4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|KÜTA
|03/10-06/10
|1. Karadeniz Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|TRAB
|02/10-06/10
|10. Solunum Zirvesi
|DİĞER
|AMAS
|03/10-06/10
|2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
|KADIN...
|KONY
|03/10-06/10
|35. Türk Kardiyoloji Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|03/10-06/10
|7. Ulusal Fıtık Kongresi
|GENEL...
|İZMİ