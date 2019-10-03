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Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin 3 gün içerisinde boşaltılması istendi
SİLİVRİ açıklarında geçen hafta meydana gelen depremin ardından Avcılar’da bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde kolonların zarar gördüğü iddiaları üzerine binada inceleme yapıldı. İnceleme sonunda binanın 3 gün içerisinde boşaltılması istendi.
Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin 3 gün içerisinde boşaltılması istendi
03 Ekim 2019 - DHA
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İSTANBUL - Öğrencilerin kolonların zarar gördüğünü belirterek acil olarak boşaltılmasını istediği binaya Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden iki mühendis ve bir zabıta görevlisi giderek inceleme yaptı.

İncelemede, binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon ve burulma tespit edildi. Oldukça eski olan binanın bu durumda kullanılamayacağı belirtilerek üç gün içerisinde tahliye edilmesi için tutanak tutuldu. Binanın cuma akşamına kadar tahliye edilmesi istendi.
 

ÇAPA Diş Hekimliği Fakültesi'nde akademisyenler ve öğrenciler toplanmaya başladı 

 

Anahtar Kelimeler:

cerrahpasa veteriner fakultesi istanbul universitesi

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