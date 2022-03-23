Cerrahpaşa'da Atatürk'ün doktoru Ord. Prof. Dr. İrdelp'in adını taşıyan amfi yeniden açıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarihinde önemli bir yere sahip olan Atatürk'ün "Cerrahpaşalı" doktoru Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp'un adının verildiği ve 1933 yılında inşa edilen yapının 3 yıldır süren restorasyonu tamamlandı.

Bina içinde yer alan 188 kişilik amfiye, 1948 yılında Prof. Dr. Ziya Öktem'in rektörlük döneminde Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp adı verilmişti. Restorasyonu Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın döneminde yapılan tarihi yapıda çalışmalar 2019 yılında başladı. Restorasyon sonrası düzenlenen açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

"İrdelp, bir dönüşüm rektörüydü"

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, "Aslında bugün bir amfinin açılışını gerçekleştirirken, Cerrahpaşa ruhunu tekrar ateşlemek, tekrar aktive etmenin de çalışmasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Geçmişimizden aldığımız o kıvılcım ateşini, gelecek nesillere daha iyi aktaracağımız bir duruma da şahit oluyoruz. Neşet Ömer İrdelp, aslında Atatürk'ün doktoru. Kendisinin bizzat kaleme aldığı Atatürk'ün ölüm raporu da bu bina içerisinde sergileniyor. Üzücü ama, o gün o raporu bizzat kendisi kaleme almış. Ord. Prof. Dr. İrdelp, aslında bir 'dönüşüm rektörü'. İstanbul Üniversitesi'nin ilk, Darülfünun'un son rektörü. Neşet Ömer İrdelp hocamızın bizlere bıraktığı mirası daha ilerilere taşıyacak, bunları öğrencilerimize yansıtacak, daha aktif, daha işin içinde olan bir eğitim yapısıyla gelecek nesillere doğru ilerleyeceğiz" dedi.

"Cerrahpaşa 125 yıldır aralıksız sağlık hizmeti veriyor"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ise binanın ve Cerrahpaşa'nın tarihçesi hakkında bir sunum gerçekleştirerek konuşmasında şunları kaydetti:

"Cerrahpaşa'nın sağlıkla tanışması, birinci kolera salgınında, 1893 yılında burada bulunan Takuyyiddin Konağı sahiplerinin, kolera salgını sırasında burayı sağlığa tahsis etmesi sonucu başlıyor. Konak, hastaneye dönüştürüyor Müessesat-ı Hayriyye-i Sıhhiye'ye teslim ediliyor, boşaltılarak gerekli tamir ve tadilat yapılıyor. Bahçesine de 100 yataklı bir pavyon ilave ediliyor. Yani 125 yıldır, bu yerleşkede aralıksız sağlık hizmetine, tıp eğitimi sunumu devam ediyor. Neşet Ömer İrdelp, gerçekten iz bırakmış bir hekim. Bu amfiye ismini veren hocamız St. Anthony Hastanesi'nde kardiyoloji çalışmaları yapıyor, Türkiye'ye modern manada kardiyolojiyi getiren hocamız da diyebiliriz. 1919'da Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ile tanışması ve hekimlik görevi ile, İstanbul Darülfünun'un son rektörü, İstanbul Üniversitesi'nin ilk rektörü olmasıyla da önemli bir simge. Zekası ve klinik gücü ile yüce Atatürk'ün dikkatini çekmiş ve Atatürk, sağlığını ona emanet ederek özel doktorluğuna seçmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bugün baktığımızda sağlık hizmeti sunumunda güvenilir ve çağdaş bir yaklaşımla, günde ortalama 5 bin hastanın, derdine derman aramak üzere müracaat ettiği bir sağlık yerleşkesi. Türkiye'nin her tarafından hasta kabul eden ve artık son başvuru merkezi olan bir sağlık yerleşkesi"

"Atatürk'ün de yakın arkadaşı ve hekimiydi"

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ise 1930'lu yıllarda ilk açılışı yapılan binanın şimdi restore edilmiş haliyle ikinci defa açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Neşet Ömer İrdelp hocamız, Osmanlı döneminde yaşamış, eğitimini tıp eğitimini yurtdışında almış, daha sonra I. Dünya Savaşı'nın pek çok cephesinde, özellikle Suriye ve Filistin cephesinde görev almış, daha sonra da döndükten sonra Atatürk ile tanışmış. Tabii hocamızı önemli kılan hususlarından bence en önemlisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yakın arkadaşı ve şahsi doktoru olması. Ölüm raporunda, şimdi onun tablosunu da gördük, o da çok gerçekten anlamlı; imzası bulunan kişi. Bu bile bu hocamızın bu amfiye isminin verilmesini çok anlamlı kılıyor. Türkiye çok önemli aşamalar katetti. Tabii bunların en önde gelen yönlerinden biri de bana göre tıpta aldığımız mesafe. Birçok hastaneye kavuştuk. Cumhuriyet döneminde hekim sayımız binin altındaydı, yüzlerle ifade ediliyordu. Şimdi geldiğimiz nokta bu bakımdan çok çok anlamlı."

Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp kimdir?

1882 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Numune-i Terakki Mektebi'nde tamamladı. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'yi 1902 yılında bitirdi. Paris'teki iki yıllık eğitiminin ardından 1910'da İstanbul'a döndü ve İstanbul Darülfününu'nda göreve başladı. Osmanlı Devleti'nin Dördüncü Ordusunda Yedek Tabip Binbaşı rütbesiyle Ordu Sağlık Başkanlığı görevinde bulundu. 1921'de Dâhiliye Seririyatı (İç Hastalıkları Kliniği) Müderrisliği görevine getirildi. Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hekimliğini üstlendi; bu görevini Atatürk'ün vefatına değin sürdürdü. 1925 yılında Cerrahpaşa Hastanesi'nde açılan İkinci Dâhiliye Kliniğinde görevlendirildi. Bu bölüme kısa süre içinde kardiyoloji merkezi niteliği kazandırdı. 1925'de Tıp Fakültesi Reisi (Dekanı) ve 1927'de İstanbul Darülfünunu Emini (Rektör) oldu. 1933 yılında gerçekleştirilen 2252 sayılı Üniversite Reformu ile birlikte kurulan İstanbul Üniversitesi'nin ilk Rektörü olarak 1934 yılına kadar görev yaptı. 1933 yılında Ordinaryus ünvanı alan Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Cerrahpaşa Hastanesi Birinci Dâhiliye Kliniğindeki görevini 3 Haziran 1948'deki vefatına dek sürdürdü.