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Cerrahpaşa'da Meslek Hastalıkları Polikliniği hizmete başladı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde yer alan Meslek Hastalıkları Polikliniği 20.12.2018 tarihinde hizmete girdi
Cerrahpaşa'da Meslek Hastalıkları Polikliniği hizmete başladı
21 Ocak 2019 - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurumsal İletişim Direktörlüğü Ceylan Çakmak, Hasan Yaman
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İş yeri ortamları, yapılan iş ve kullanılan ham madde kaynaklı özel sağlık tehditlerine neden olabilir. Bu tehditler kimyasal madde, gürültü, titreşim, stres, alçak-yüksek basınç gibi nedenlerle çalışanlar üzerinde hemen etkili olabilecekleri gibi, zaman içerisinde de çalışan sağlığını etkileyebilmektedir. Türkiye’de nüfusun yaklaşık %70 inin aktif çalışabilir nüfus kapsamında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mesleksel sebeplerden sağlık sorunları yaşanması konusunda risk altında olan insan sayısının yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda İş ve Meslek Hastalıkları konusunu bir uzmanlık alanı olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılında onaylanmıştır. 

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde Pazartesi ve Çarşamba günleri faaliyette olacak Meslek Hastalıkları Polikliniği, çalışanların mesleki nedenlerle sağlık sorunları yaşayan hastalara  hizmet  verecek.

Meslek Hastalıkları Polikliniğine kimler başvurabilir? Poliklinik hangi tür mesleki hastalıklara hizmet vermekte? Meslek hastalıkları ve meslek hastalıkları polikliniği ile ilgili merak edilenleri, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Uzm. Dr. Nejdiye  Mazıcan yanıtladı:

"Tüm sektörlerden meslek hastalığı şüphesi olanlar başvurabilir"

Meslek Hastalıkları Polikliniğinin tüm meslek gruplarına hizmet vereceğini belirten Uzm. Dr. Mazıcan, "Meslek hastalığı şüphesi olan kişi; işyeri hekimi sevki, herhangi bir diğer hekimin sevki, Sosyal Güvenlik Kurumu sevki veya İş Mahkemelerinin sevki ile hastanemize başvurma ve meslek hastalığının araştırılmasını isteme hakkına sahiptir." şeklinde konuştu. Poliklinikte yalnızca mesleki akciğer hastalıklarının değil, kas iskelet sistemi, dermatoloji başta olmak üzere tüm sistemlerle ilişkili meslek hastalıklarının da değerlendirileceğini belirten Mazıdağ, çalışanlardaki meslek hastalığının tespiti hakkında ise; kurumun yetkilendirdiği sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu, bu raporun dayanağı ve diğer tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edileceği bilgisini paylaştı. 

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