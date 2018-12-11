Cerrahpaşa'da tetkiklerin yapılmadığı iddiası: 'Gerçeği yansıtmıyor'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, hastanede sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli görülen tetkiklerin büyük kısmının hastanenin laboratuvarında gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugün yazılı ve görsel basında çıkan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tetkiklerin yapılamadığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli görülen tetkiklerin büyük bir kısmı hastanemiz laboratuvarlarında gerçekleştirilmekte olup, çok az bir kısmı hizmet alımı yöntemiyle dış laboratuvarlarda gerçekleştirilip, hekimlerimizin bilgisine sunulmaktadır."