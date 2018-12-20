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Cerrahpaşa'dan ameliyatlar durdu iddiasına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyatların yapılmadığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Cerrahpaşa'dan ameliyatlar durdu iddiasına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
20 Aralık 2018 - AA
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, hastane bünyesinde ameliyatların gerektiği şekilde yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yazılı basında çıkan 'Cerrahpaşa'da ameliyatların birçoğu durduruldu' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumu gereğince yeni başvuran hastalar ve aciliyet durumundaki öncelikler nedeniyle ameliyat planlamalarında değişiklikler olabilmektedir. Hastanemiz bünyesinde ameliyatlar gerektiği şekilde gerçekleştirilmektedir."

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cerrahpasa tip fakultesi istanbul universitesi

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