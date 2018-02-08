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Cerrahpaşa'dan mezun oldu, gittiği ülkesinde hastane kurdu!
İstanbul Üniversitesinde tıp eğitimi alan Etiyopyalı doktor Hasan, ülkesinde kurduğu hastaneyle kendi halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyor.
Cerrahpaşa'dan mezun oldu, gittiği ülkesinde hastane kurdu!
08 Şubat 2018 -
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Türkiye’de tıp eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönen Etiyopyalı doktor Celal Muhammed Hasan kurduğu hastaneyle kendi halkına şifa dağıtıyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitim alan Dr. Hasan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da kurduğu Afran Hastanesi’nde her gün yüzlerce hastaya sağlık hizmeti veriyor.

Başkente 100 kilometre uzaklıktaki Adama şehrinde fakir bir ailede dünyaya gelen ve 6 kardeşiyle büyüyen Hasan, AA muhabirine, Türkiye deneyiminin kendisine çok şey kattığını söyledi.

İslam Kalkınma Bankasının burs programıyla 2001 yılında Türkiye yolculuğunun başladığını kaydeden Hasan, Türkçeyi Ankara’da öğrendiğini ve ilk geldiği zamanlarda kış aylarındaki soğuk havaya alışmakta zorluk çektiğini ifade etti.

 

 

"Beni seviyorlardı ve hep yardımcı oluyorlardı"

Tıp öğrencisi ve yabancı olduğu için hep çok fazla çalışmak zorunda kaldığını anlatan Hasan, "Her gün en az 6 saat ders çalışıyordum. Sınıftaki tek yabancı ve Afrikalı bendim. Beni seviyorlardı ve hep yardımcı oluyorlardı." dedi.

"Hep İstanbulluları kıskandım"

Türkiye'de geçirdiği yılları düşündüğünde en fazla İstanbul şehrini özlediğini belirten Hasan, "Aslında kıskanç bir insan değilim ama hayatım boyunca hep İstanbulluları kıskandım. Keşke İstanbul benim şehrim olsaydı." diye konuştu.

Hasan, İstanbul'da yaşamanın yabancılar için kolay olduğunu ve arkadaşlarına hep İstanbul’u tavsiye ettiğini söyleyerek, "Sen nasıl bir insan olmak istiyorsan İstanbul’da sana göre bir yer, köşe var." ifadesini kullandı.

"Cerrahpaşa’dan Taksim’e yürürdüm"

Hasan, halen sık sık İstanbul’u ziyaret ederek özlem giderdiğini anlatarak, "Cerrahpaşa’dan Taksim’e kadar yürüyerek gezerdim, Haliç'in kenarında da balık ekmek yerdim." dedi.

Eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönen ve evlenen Hasan bir yıl boyunca başkentteki Tikur Anbessa Hastanesi’nde çalıştı.

Sonrasında ilk olarak 2010 yılında klinik açan ve eşinin bu dönemde kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Hasan, "Eşim açtığımız kliniğin duvarlarını bile boyamıştı. Bana hep çok yardımcı oldu. Ben de temizlik yapardım. 'Doktorsun niye temizlik yapıyorsun.' diyorlardı." şeklinde konuştu.

Kliniği 5 yıl işlettikten sonra 2015 yılında Afran Hastanesi’ni kuran Hasan, hastanesinde çocuk hastalıklarından kadın doğuma ve genel cerrahiye kadar birçok branşta hizmet veriyor.

"Kendi imkanlarımla kurdum"

Hasan, hastaneyi kendi birikimleri ve çabasıyla açtığını dile getirerek, "Babam her zaman benim farklı olduğumu ve ileri gideceğimi düşünüyordu. Daha iyisini yapacağıma hep inandım." ifadesini kullandı.

Etiyopya’da yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlarının tedavi olmak için kendisine geldiğini belirten Hasan, Etiyopya’da bir Türk hastanesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Hasan, Türkiye’nin sağlık alanında çok başarılı olduğunu ve ülkede Türkiye’yi temsil edecek bir hastaneye gerek duyulduğunu ifade ederek, “Burası Afrika’nın başkenti, dolayısıyla bir hastane Türkiye’nin burada kendisini göstermesi açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hem devletin hem de özel kurumların bu konuda adım atabileceğini vurgulayan Hasan, hayalinin ise her 15 bin hastaya sadece bir doktorun düştüğü Etiyopya'da tam teşekküllü, ileri teknolojiye sahip bir hastane kurmak olduğunu söyledi.

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cerrahpasa tip etiyopya celal muhammed hasan

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