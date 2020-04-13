Cerrahpaşalı 9 doktor otelden atıldı

Salgın nedeniyle akşamları alkışlanan sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz tavırlara bir yenisi daha eklendi.

Daha önce apartman girişlerinde olumsuz yazılarla karşılaşan sağlık çalışanlarını bu kez de bir otel sokağa atmaya kalkıştı.

Medimagazin’İn edindiği bilgiye göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları bölümünde çalışan 9 hekim 15 günden bu yana Zeytinburnu Novotel’de kalıyor. Ailelerine bulaş olmaması için parasını vererek otelde kalan doktorlar 7. Katta bir katta kalırken, kata personel girmiyor ve oda temizlikleri de doktorlar tarafından yapılıyor.

Cumartesi günü yeni gelen doktorun girişini yapmamakta ısrar eden otel yetkilileri ise, enfeksiyon riskinden dolayı doktorların salı günü otele terketmelerini istedi. Cumartesi günü gelen doktor için otelde yer yok açıklaması yapılırken, 7. Katta sadece 5 odanın dolu olduğu 20 odanın ise boş olduğu hekimler tarafından bildirildi.

Cerrahpaşa doktorlara yarın ayrılacakları söylenirken bugün check-out mailleri gönderildi.

Şu an için ise hekimler mobinge dayanamadıkları için bu akşam başka bir otele geçme kararı aldı.

Medimagazin’e açıklama yapan Novotel yetkilisi ise bir yanlış anlaşılmadan bahsederek, çok kısa sürede basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.