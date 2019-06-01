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Cerrahpaşalı intörnlerin sürprizi duayen hocayı duygulandırdı
Cerrahpaşalı intörnler, Prof.Dr.Özgür Kasapçopur’a mezuniyet öncesi teşekkürlerini iletmek için sürpriz hazırladı
Cerrahpaşalı intörnlerin sürprizi duayen hocayı duygulandırdı
01 Haziran 2019 -
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Pediatrik Romatolojinin Türkiye'deki öncülerinden, ilk 100 bilim adamı listesinde yer alan Türk hekimlerden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Öğretim üyesi Prof.Dr.Özgür Kasapçopur’a 2019 yılının son intörnleri mezuniyet öncesi teşekkürlerini iletmek için hediyelerini verdi.

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2019 Mezunu İntörn Grubu “Özgür hoca bizlere Cerrahpaşalı olmayı, bilimsel olarak aktif bir hekimken hastalarımıza nasıl davranmamız gerektiğini, en güncel bilgileri takip etmeyi ve herşeyden öte iyi insan olmayı öğretti. Altı yıl boyunca üzerimizde emeği olan herkese Özgür hoca başta olmak üzere tüm Cerrahpaşa ailesine çok teşekkür ederiz. “ dediler.

Anahtar Kelimeler:

profdrozgur kasapcopur

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