Cerrahpaşalı profesöre uluslararası platformda 'onkolojide kadın lider' ödülü

Çocukluk çağı kanserlerinde yaptığı çalışmalarla adını duyuran Profesör Rejin Kebudi, "Uluslararası Onkolojide Kadın Lider ve Mentor Ödülü'ne layık görüldü.

Hayatını hematolojik kanserli çocuklara adamış olan Kebudi, bu alanda hem ulusal hem de uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ile tüm dünyadaki hekimler tarafından yakından izleniyor.

Kebudi, çalışmalarından dolayı 150 ülkeden 45 bin üyesi olan Amerika Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) verdiği Uluslararası Onkolojide Kadın Lider ve Mentor Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödülü almak için kişinin ulusal ve uluslararası düzeyde onkoloji dalında olağanüstü başarı göstermiş olması gerekiyor.

Türk Pediyatrik Onkoloji grubu olarak da Türkiye’de çocuk onkolojisinin gelişmesi için çok şeyler yaptıklarını söyleyen Kebudi, ödülü alırken Türkiye ve Türk kadını adına çok büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Tedavi ettiği hasta çocuklar kadar, yetiştirdiği kadın akademisyenlerle de gurur duyduğunu ifade eden Kebudi, alandaki kadın akademisyen sayısının Türkiye'de diğer gelişmiş ülkelere nazaran daha fazla olduğunu belirtti.