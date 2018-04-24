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Cerrahpaşalı stajyer doktorun bu yazısı, o Tasarıyı geri çektirir! Cerrahpaşalıyım abi!
İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısına karşı çıkan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir stajyer öğrencinin duyguları, Cerrahpaşalılara tercüman oldu...
Cerrahpaşalı stajyer doktorun bu yazısı, o Tasarıyı geri çektirir! Cerrahpaşalıyım abi!
24 Nisan 2018 -
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Ben önce CERRAHPAŞALI, sonra 1453 kuruluşlu İSTANBUL ÜNİVERSİTELİYİM !
Ben köklerini Osmanlıdan alan İstanbul üniversitesinin bir ferdiyim,
Ben Prof.Dr.Celal Ökerler, Prof.Dr.Meliha Terzioğlu’lar, Prof.Dr. Ekrem Kadri Unat’lar gibi tıbba katkısı büyük hocalarımın talebelerinin eseriyim,

 Hocalarımın her türlü imkansızlıkta bilim için, eğitim için, hasta için her sabah güneşi doğurduğu tarih kokan binalarla dolu Cerrahpaşa için bugün döktüğü yaşları gören bir hekim adayıyım !
 
Türkiye’nin dört bir yanından en güzel yaşlarını uğrunda dirsek çürüterek hayallerini süsleyen Cerrahpaşaya kavuşmak için geçirdiği dönem arkadaşlarım, asistan abilerim ablalarımız , fakültemizin tüm personeli, mezunlarımız, kantindeki abilerimizden yemekhane personeline eksiksiz her kişisiyle kocaman bir ailenin ben sadece tek bir ferdiyim.

 Biz birlikte güzeliz, biz İstanbul Üniversite’nin gözdesi Cerrahpaşa’da güzeliz!

 Ailemizin gururla “Cerrahpaşada okuyor benim çocuğum” dediği,
 Yolda kalsak taksiciye “Cerrahpaşalıyım abi” dediğimiz,
 “Bizim çocuğa tanı koyamadılar, ondan buraya geldik “dedikleri
 Hastaların şifa aradığı, hocalarımın eğitim ve aidiyet duygusuyla her türlü imkansızlıkta bilime, üretmeye, öğretmeye devam ettiği,
 35C Taksim otobüsünün bir durağından öte, dört duvardan, bir mahalleden öte bir markayız biz !

Hangimizin, hangi birimizin hayatında Cerrahpaşa yok ki!
Amcanın oğlu Nevzat burda olmadı mı o çok riskli ameliyatı!
Peki ya alt komşunun kızı Cerrahpaşa koridorlarını ezbere bilmiyor mu ?
Yok diye biliyorsanız, yanılıyorsunuz !
Mutlaka ömrünüzde bir kez bir Cerrahpaşa mezunu bir hekime muayene olmuşsunuzdur 
Türkiyenin her yanında her sağlık merkezinde ailemizden en az birimiz varız 
Hocalarımız bir ekol sürdürüyor bu binalarda, 
Gecelere kadar yanan kütüphane ışıkları,
Ana kapının önünde çekilen beyaz önlüklü Cerrahpaşa fotoğrafları
Kitaplarımızın üzerinde uyumaya alışan kedilerimiz 
Suyundan da içilen, kapısındaki incir ağacına da, kütüphanesindeki kedilerine de, yeni yapılan prefabriklerine de bu tabelanın altındaki her zerreye tutkuluyuz biz !

 Hocalarımın oturduğu sıralarda eğitim gören ben yarın aynı sıralarda eğiten kişi olmak istiyorum
Ben de yıllar sonra İstanbul Üniversitesinin bilimsel birikimine katkı yapmak istiyorum
 Hastalar Cerrahpaşa ama burası diye her türlü imkansızlıkları göz göre göre göğüslerken ben onları hocalarımdan öğrendiklerimle en iyi şekilde tedavi etmek istiyorum.

 

 

 Cerrahpaşa bir markadır,
 Cerrahpaşa bir etikettir, kağıttan yapılan üzerinde fiyat yazan değil
 İlme ilme örülen,onlarca yıllık birikimle üzerinde bilim, emek, fedakarlık yazan bir etiket. 
Kağıttan yapılan kolay yırtılır ama Cerrahpaşa kolay sökülemez !
 
 Cerrahpaşa İstanbul üniversitesi gibi  bir saygın bir üniversitenin en büyük mirasçılarındandır.
 Ülkemizde en yüksek puanla öğrenci alan, aynı şekilde TUS ta da derecelerle mezun eden fakültemizde bizler üniversitemize bağlı kalmak istiyoruz. 
 Bizler sesimizin duyulmasını dün, 10 yıl önce, 50 yıl önceki gibi aynı şekilde miras bekçiliğimizi devam ettirmeyi talep ediyoruz.

 

Stajyer Dr. Pelin Öztürk
 

Anahtar Kelimeler:

cerrahpasa kanun tasarisi fakulteleri bolmek

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1) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
24.04.2018 17:46:46
Kardeşimizin Yüreğine Sağlık....:(((
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