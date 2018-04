Cerrahpaşalı stajyer doktorun bu yazısı, o Tasarıyı geri çektirir! Cerrahpaşalıyım abi!

Ben önce CERRAHPAŞALI, sonra 1453 kuruluşlu İSTANBUL ÜNİVERSİTELİYİM !

Ben köklerini Osmanlıdan alan İstanbul üniversitesinin bir ferdiyim,

Ben Prof.Dr.Celal Ökerler, Prof.Dr.Meliha Terzioğlu’lar, Prof.Dr. Ekrem Kadri Unat’lar gibi tıbba katkısı büyük hocalarımın talebelerinin eseriyim,

Hocalarımın her türlü imkansızlıkta bilim için, eğitim için, hasta için her sabah güneşi doğurduğu tarih kokan binalarla dolu Cerrahpaşa için bugün döktüğü yaşları gören bir hekim adayıyım !



Türkiye’nin dört bir yanından en güzel yaşlarını uğrunda dirsek çürüterek hayallerini süsleyen Cerrahpaşaya kavuşmak için geçirdiği dönem arkadaşlarım, asistan abilerim ablalarımız , fakültemizin tüm personeli, mezunlarımız, kantindeki abilerimizden yemekhane personeline eksiksiz her kişisiyle kocaman bir ailenin ben sadece tek bir ferdiyim.

Biz birlikte güzeliz, biz İstanbul Üniversite’nin gözdesi Cerrahpaşa’da güzeliz!

Ailemizin gururla “Cerrahpaşada okuyor benim çocuğum” dediği,

Yolda kalsak taksiciye “Cerrahpaşalıyım abi” dediğimiz,

“Bizim çocuğa tanı koyamadılar, ondan buraya geldik “dedikleri

Hastaların şifa aradığı, hocalarımın eğitim ve aidiyet duygusuyla her türlü imkansızlıkta bilime, üretmeye, öğretmeye devam ettiği,

35C Taksim otobüsünün bir durağından öte, dört duvardan, bir mahalleden öte bir markayız biz !

Hangimizin, hangi birimizin hayatında Cerrahpaşa yok ki!

Amcanın oğlu Nevzat burda olmadı mı o çok riskli ameliyatı!

Peki ya alt komşunun kızı Cerrahpaşa koridorlarını ezbere bilmiyor mu ?

Yok diye biliyorsanız, yanılıyorsunuz !

Mutlaka ömrünüzde bir kez bir Cerrahpaşa mezunu bir hekime muayene olmuşsunuzdur

Türkiyenin her yanında her sağlık merkezinde ailemizden en az birimiz varız

Hocalarımız bir ekol sürdürüyor bu binalarda,

Gecelere kadar yanan kütüphane ışıkları,

Ana kapının önünde çekilen beyaz önlüklü Cerrahpaşa fotoğrafları

Kitaplarımızın üzerinde uyumaya alışan kedilerimiz

Suyundan da içilen, kapısındaki incir ağacına da, kütüphanesindeki kedilerine de, yeni yapılan prefabriklerine de bu tabelanın altındaki her zerreye tutkuluyuz biz !

Hocalarımın oturduğu sıralarda eğitim gören ben yarın aynı sıralarda eğiten kişi olmak istiyorum

Ben de yıllar sonra İstanbul Üniversitesinin bilimsel birikimine katkı yapmak istiyorum

Hastalar Cerrahpaşa ama burası diye her türlü imkansızlıkları göz göre göre göğüslerken ben onları hocalarımdan öğrendiklerimle en iyi şekilde tedavi etmek istiyorum.

Cerrahpaşa bir markadır,

Cerrahpaşa bir etikettir, kağıttan yapılan üzerinde fiyat yazan değil

İlme ilme örülen,onlarca yıllık birikimle üzerinde bilim, emek, fedakarlık yazan bir etiket.

Kağıttan yapılan kolay yırtılır ama Cerrahpaşa kolay sökülemez !



Cerrahpaşa İstanbul üniversitesi gibi bir saygın bir üniversitenin en büyük mirasçılarındandır.

Ülkemizde en yüksek puanla öğrenci alan, aynı şekilde TUS ta da derecelerle mezun eden fakültemizde bizler üniversitemize bağlı kalmak istiyoruz.

Bizler sesimizin duyulmasını dün, 10 yıl önce, 50 yıl önceki gibi aynı şekilde miras bekçiliğimizi devam ettirmeyi talep ediyoruz.

Stajyer Dr. Pelin Öztürk