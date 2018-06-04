Cerrahpaşalılar Anıtkabir ziyaretinde bulundu

Yaklaşık bir buçuk aydır “Cerrahpaşa Duruşu “ adı altında gerçekleştirdikleri her türlü siyaset ve şiddetten uzak farkındalık etkinlikleri ile üniversitelerin bölünmesine karşı tepkilerini dile getirmeye çalışan fakülte, yasanın onaylanıp yürürlüğe girmesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlanmış oldu. Mücadelelerini bu noktadan sonra hukuki zeminde sürdürecek olan Cerrahpaşa'lılar etkinliklerini “ATA’nın huzuruna çıkarak taçlandırdı.

Fakültenin Öğretim Üyesi Prof.Dr.Feray Karaali Savrun “Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olan Türk hekimleri olarak, üniversitemizin bölünmesine karşı başlattığımız hekimlik duruşuna yakışır kopmama mücadelemiz devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi’nin bütünlüğü, bilimsel düzeyi ve marka değerini korumak en temel ve kutsal gayemizdir.” sözleri ile tören kapsamında Mısak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Cem Ar anlamlı ziyaret ile ilgili olarak “ Gazi Mustafa Kemal'in 1930 yılında Cerrahpaşa yerleşkesine yaptığı ziyaretin bir iade-i ziyaretidir bu. Bundan sonra artık yasa yürürlüğe girmiş olduğundan mücadelemiz hukuki yollarla devam edecek. Süreçte neler olacak onu bekleyip göreceğiz. Ama tabi kalbimizden geçen üniversitemizin bölünmemesi, yeniden birleşmesidir.” ifadelerini kullandı.

Anıtkabiri ziyarete gelen vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanan Cerrahpaşa'lıların gözlerinde gurur ve hüzün bir aradaydı.