Cerrahpaşa'nın duayen hocası hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Sait Gönen: Ülkemizde genetiği ilk defa Cerrahpaşa çocuk kliniğinde kuran hocaların hocası Prof Dr Asım Cenaniyi kaybettik. Mekanı cennet olsun Cerrahpaşa ailesinin ve Tıp dünyasının başı sağ olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Prof. Dr. Asım Cenani’yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.