Cerrahpaşa'nın Kovid mücadelesi Belgesel oldu

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
08 Mayıs 2020 00:05
'İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, tıp tarihine geçecek bir mücadelenin tanığı olmaya hazır mısınız?' mesajıyla duyurulan belgesel serisinin ilk bölümü 9 Mayıs Cumartesi 22.00'de TRT Belgesel’de yayınlanacak.
Genetik araştırmayla kişinin Kovid-19'a yakalanma riski ortaya konulacak
Banksy'den hemşireler için “süper kahraman” eseri
İzmir'de filyasyon ekibi böyle çalışıyor
Sağlık Bakanı: Salgında Birinci dönemi tamamladık, yeni dönemin ismi Kontrollü sosyal hayat
ABD'de HIV krizi: Dr Fauci'ye 'HIV tedavisinin patentini sakladın' suçlaması
AVM'lerin çalışma şartları belli oldu
ABD'li uzmanlar: Virüsün baskın hale gelen mutasyonu ilk halinden daha bulaşıcı olabilir
Covid-19 salgınında yeni uyarı: Çocuklarda görülen enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olun
Süper Lig eski futbolcusu, koronavirüs şüphesi olan oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.