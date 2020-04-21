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Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de, salgından en kötü etkilenen New York şehrinde akbaba sürüleri gökyüzünü işgal etti. Ceset kokusuna gelen akbaba sürüleri Empire State, Özgürlük Heykeli, Times meydanı gibi şehrin sembolleri etrafında uçuyor.
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
21 Nisan 2020 14:58 - Sabah
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Dünyanın salgın merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 765 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 40 bin 500 bini geçti. Ülkenin salgından en kötü etkilen New York şehrinde ise vaka sayısı 250 bine yaklaşırken ölü sayısı 20 bine dayandı.

AKBABALAR NEW YORK SEMALARINI İŞGAL ETTİ

Bununla birlikte, giderek kötüleşen salgınla mücadele eden 8 buçuk milyon nüfüslü şehirde ölü kokularını alan akbaba sürülerigökyüzünü işgal etti.

CESET TORBASI BULAMADI

Olayın, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan bir morg işçisinin ceset torbalarının tükenmesi nedeniyle, 80 cesedi çarşafa sararak taşımasının ardından meydana geldiği belirtiliyor.Akbabaların ceset kokusunu 1,5 kilometre öteden alabildiği biliniyor.Akbabalardan bazılarının tükenen hastane kapasitesini arttırmak amacıyla geçen ay şehre getirilen sağlık gemisi USNS Comfort'un tepesine oturduğu görüldü.New Yorklular akbabaları Özgürlük Heykeli, Empire State ve Times meydanı gibi şehrin simge yapılarında da gördüğünü aktardı.

Anahtar Kelimeler:

abd akbaba ceset torbasi

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