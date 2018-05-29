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“Cesur Yüzüm” projesiyle kanser mücadelesine destek
Kanser hastalarının ve hasta yakınlarının cesaretli duruşundan ilham alarak, kanserle mücadelede doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekmek isteyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve AstraZeneca Türkiye, birlikte imza attıkları “Cesur Yüzüm” projesini hayata geçirdi. İki kurum bu kampanyayla herkesi “kansere karşı cesur yüzlerini göstermeye” çağırdı.
“Cesur Yüzüm” projesiyle kanser mücadelesine destek
29 Mayıs 2018 -
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Dünyada her yıl 239.000 kadın yumurtalık kanserine yakalanırken, 152.000’i bu sebeple yaşamını yitiriyor. Yumurtalık kanseri, Türkiye’de 100.000 kadından yaklaşık 7’sinde görülse de en ölümcül jinekolojik kanser olarak öne çıkıyor . Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından, AstraZeneca Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen “Cesur Yüzüm” kampanyasının ilk adımı 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Günü’nde atılarak, “kanser yolculuğunda kararlılıkla hasta ve hasta yakınlarının yanında duruyoruz, kansere cesur yüzümüzü gösteriyoruz” mesajı verildi.

Kanserin teşhis edildiği andan itibaren başlayan süreci, hastalar ve yakınlarının hekim yönlendirmesiyle umutlarını kaybetmeden, kararlılık ve cesaretle sürdürmeleri gerekiyor. Bu bilinci tüm topluma aşılamak ve kanserle mücadele edenlere destek olmak amacıyla yola çıkan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, AstraZeneca Türkiye’nin desteğiyle kanser hastalarının cesaretlerinden aldığı ilhamla bir farkındalık kampanyası başlattı. 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Günü’nde başlayan kampanya kapsamında sosyal medya kullanıcıları, yüzlerine sürecekleri cesur yüzüm boyalarıyla kanser mücadelesinde cesaret temalı ve #cesuryüzüm hashtag’li paylaşımlar yapmaya, bu paylaşımlarında kanserden bahsetmeye ve kendi hikayelerini anlatmaya davet edildi. Böylece kanser hastalarına ve hasta yakınlarına “cesaret ve kararlılıkla yanınızdayız” mesajı verilmesi hedeflendi. Hastalar ve hasta yakınlarına ayrıca, bu mücadelede kendilerine yardımcı olacak doğru ve detaylı bilgiyi hekimlerinden alabilecekleri hatırlatılarak, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından hazırlanmış içeriklere kanser.org adresinden ulaşabilecekleri vurgulandı. Ayrıca 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen “Tasarım Tomtom Sokak’ta” etkinliğinde açılan bir stant ile projenin duyurusu gerçekleştirildi. Standı ziyaret eden kişiler yüzlerine cesur yüzüm boyası sürüp, sosyal medya hesaplarından paylaşarak farkındalığın artırılmasına katkıda bulundular. Ayrıca proje kapsamında, Moda Tasarımcısı Bahar Korçan, konuk konuşmacı olarak AstraZeneca Türkiye ofisini ziyaret etti.
 

Anahtar Kelimeler:

kanser cesur yuzum astrazeneca

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0
1) Halit (Hekim)
29.05.2018 17:31:35
Kanserli hastalar için en iyi en etkili tedavi moral..
Yaşama tutunma içgüdüsünü besleyecek moral olduktan sonra hiç bir kanser yıkamaz kanser hastalarını..!!!
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5
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
29.05.2018 17:07:51
Doktor olup da onkolojiyle alakası olmayan pek çok kimsenin sağda solda kansere iyi geliyor diye kanıtlanmamış tedavileri uyguladığı gerçeğini de düşününce, bir kanserli yakını olarak bu uygulamayı canı gönülden destekliyorum .
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