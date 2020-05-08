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Çevre Bakanlığı'ndan kritik uyarı: Maske ve eldiven atıkları 72 saat çift poşette bekletikdikten sonra atılmalı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda uyardı.
Çevre Bakanlığı'ndan kritik uyarı: Maske ve eldiven atıkları 72 saat çift poşette bekletikdikten sonra atılmalı
08 Mayıs 2020 18:50 - AA
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.

"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cevre ve sehircilik bakanligi maske ve eldiven 72saatbeklet

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