Ceza yememek için hasta taklidi yaptılar, Ambulans kiralayıp yazlığa gittiler!

İstanbul’da yaşayan H.M. ile eşi L.M., Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki yazlıklarına gitmek için kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem seçti.
Hasta taklidi yaparlarsa jandarmaya yakalanmayacağını düşünen ikili, kiraladıkları ambulansla yazlıklarına geldi.
Demirköy Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine yaptığı araştırmada çiftin seyahat izin belgesi olmadan ilçeye geldiğini belirledi.
Karı kocaya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150’şer lira ceza uygulandı.
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