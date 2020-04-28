Cezaevinde, Kadir Şeker dahil 31 kişide corona tespit edildi… Giriş çıkışlar kapatıldı!

Konya E tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkûm ve görevli personele corona virüsü testi yapıldı. Yapılan test sonucunda aralarında görevli sağlık memuru, öğretmen, infaz koruma memuru ve mahkûmların bulunduğu yaklaşık 31 kişide corona virüsü tespit edildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

İddialara göre durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Yapılan kısa süreli değerlendirmenin ardından Konya E Tipi Kapalı Cezaevin'de sağlık önlemleri üst düzeye çıkarılırken cezaevine kontrollü bir şekilde yapılan giriş çıkışlar tamamen durduruldu.

KADİR ŞEKER DE POZİTİF

Konya’da sevgilisi Ayşe D.’ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran’ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in de (20) corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şeker’in testi de pozitif çıktı

“RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ şu ifadeleri kullandı:

* Konya Kapalı cezaevinde corona virüsüne rastlandığı bilgisi bize de geldi. Henüz bununla ilgili resmi bir ağızdan açıklama yok. Cezevin'de şu an biz avukatların müvekkillerimizle görüşüp görüşmeyeceğimize dair net bir bilgi de elimize ulaşmadı.

* Öğleden sonra ilgili makamlarla görüşeceğiz. Kadir Şeker'in de şu an corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Kadir Şeker, bugün saat 11.30’da ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.

* Şu an annesi ve kardeşi de hastanede. Bir avukat arkadaşımız da hastane de bekliyor. Durumu hakkında şu an net bir bilgiye sahip değiliz.

AÇIK CEZAEVİNDEN PERSONEL TAKVİYESİ

Yaklaşık 3 yüz personelin görev yaptığı cezaevinde bin 300’e yakın tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Testleri pozitif çıkan personelin tedavisine başlandığı durumu ileri seviyede olanların ambulanslarla pandemi hastanesine sevk edildiği iddia edildi.

Öte yandan testi pozitif çıkan infaz koruma memurlarının yerine Konya'da bulunan yarı açık cezaevinden personel takviyesi yapıldığı öğrenildi.