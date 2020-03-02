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Cezayir ve Mısır'da yeni tip koronavirüs vakaları
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının Cezayir'de 3, Mısır'da 2 kişi olduğu açıklandı
Cezayir ve Mısır'da yeni tip koronavirüs vakaları
02 Mart 2020 - AA
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Cezayir- Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde bir anne (53) ve kızında (24) olmak üzere iki kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vakanın tespit edildiği kişilerin karantina altında tutulduğu ve söz konusu iki kişinin, 14-21 Şubat tarihleri arasında Fransa'da yaşayan bir akrabalarının kendilerini ziyaret etmesi sonucu virüse yakalandıkları ifade edildi.

Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 26 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında tespit edilmişti.

Mısır'da vaka sayısı 2'ye yükseldi

Mısır Sağlık Bakanlığı da ülkede bir kişide daha virüs tespit edildiğini ve salgına yakalananların sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında virüsün tespit edildiği kişinin yabancı uyruklu olduğu ve hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ilk vakanın iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada ülkede bulunan yabancı bir kişide ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

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