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Cezayir'de 2 bin 300 sağlık çalışanı enfekte oldu
Cezayir’de toplam korona virüs vak'a sayıları 24 bin278’e çıktı. Vak'alarından 2 bin 300’ünün sağlık çalışanı olduğu açıklandı.
Cezayir'de 2 bin 300 sağlık çalışanı enfekte oldu
22 Temmuz 2020 13:26 - İHA
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Cezayir'de korona virüs vak'a sayıları 24 bin 278'e ulaşırken Cezayir Sağlık Bakanı Abdel Rahman Ben Bouzid yaptığı açıklamada sağlık sektöründeki çalışanlardan 2 bin 300'ünün enfekte olduğunu duyurdu. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 100 olurken 44 sağlık çalışanının korona virüs yüzünden hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ben Bouzid, Cezayir halkına seslenerek sağlık çalışanlarını desteklemeye çağırdı. Ben Bouzid "Herkes bu küresel salgına karşı savaşmak için hazır olmalı. Korona virüse karşı verilen mücadelemizde ilk savunma hattımızda sağlık çalışanlarımız var onların arkasında durmamız gerek" ifadelerini kullandı.

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