Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Cezayir'de hamile doktorun Covid-19'dan ölümü üzerine hastane müdürü görevden alındı
Cezayir'de bir hastane müdürü, iznini reddettiği 8 aylık hamile bir doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine görevden alındı.
Cezayir'de hamile doktorun Covid-19'dan ölümü üzerine hastane müdürü görevden alındı
17 Mayıs 2020 22:09 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

28 yaşındaki doktor ve bebeğinin Covid-19'a yakalanarak ölümünün ardından Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd'in, ölen doktorun çalıştığı hastanenin müdürünün görevine pazar günü son verdiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Buzeyd, cumartesi günü doktorun ölümüne ilişkin idari soruşturma açılması emrini vermişti. Soruşturmayı yürütmek üzere istisnai olarak Sağlık Bakanlığı Genel Müfettişi'ne talimat verilmişti.

Soruşturmanın sonunda dosyanın yargıya intikal edebileceği belirtildi. Soruşturmada ağır hata bulunması halinde sorumlulara yönelik ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçlarından dava açılabilecek.

Cuma günü hayatını kaybeden doktorun hastanenin acil servisinde çalıştığı açıklandı.

Bir televizyon programına katılan Sağlık Bakanı, 8 aylık hamile bir doktorun çalışmasına izin verilmesine anlam veremediği dile getirdi.

 

    Covid-19'la mücadeleye yönelik çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, kronik hastalığı bulunan ya da tıbbi açıdan kırılgan kişilerle hamile kadınlar, izne ayrılmada öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

    İzin için öncelik verilmesi gerektiği halde çalışmaya devam ettirilen genç doktorun ölümü, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

    Son bildirilen verilere göre Cezayir'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 542'yi aştı.

    Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanı olduğunu açıkladı.

    Anahtar Kelimeler:

    covid-19 cezayir

    Sosyal Ağlarda Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş

    Yorum yazmak için tıklayınız

    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

    Gönder
    Bu konuya yorum yazılmamıştır.
    İlginizi Çekebilir
    SON HABERLER
    #MedimagazinHİT (HAFTALIK)
    #MedimagazinHİT (AYLIK)
    SON YORUMLAR
    ETKİNLİKLER
    TarihEtkinlikKategoriYer
    Tüm Etkinlikler
    Search

    Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.