CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: Tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

PM sürerken basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 37. Olağan Kurultay öncesi son PM toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun PM'nin açılışında bu dönemdeki çalışmaları değerlendirdiğini ve PM üyelerine teşekkürlerini ilettiğini aktaran Öztrak, PM'de 37. Olağan Kurultay sürecini, Yalova belediyesindeki yargı sürecini, Romanlara yönelik eylem planı ile koronavirüsle ilgili gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

"2020'ye felaket ve sıkıntılarla başladık"

Türkiye ve dünyanın zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Öztrak, "2020'ye felaket ve sıkıntılarla başladık. Depremde, çığ felaketlerinde ve uçak kazasında onlarca canımızı yitirdik. Son bir ayda vatan toprakları dışında, İdlib'de 59 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü." dedi.

Daha bir krizi hazmedemeden başka krizlerle karşılaştıklarını aktaran Öztrak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şimdi de koronavirüsün Türkiye'ye geldiğini öğrendik. Bu, hayatımızı ciddi şekilde değiştirecektir. Korku ve panik yerine, bilinçle, bilgiyle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Hızla yayılan ve 114 ülkede görülen virüsten etkilenen insanların sayısı 130 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 500'ü geçti. Bu çerçevede, bütün devletlere ve uluslararası topluma önemli görevler düşüyor. Mücadelenin ilk ve en önemli aşaması hastalığın insanlara bulaşmasını önlemek, ikinci aşaması da hastalığa yakalananları tedavi etmektir. Ülkemizde de hastalığın sınırlarımızdan içeri girmesini engellemek için elden gelen yapılmıştır. Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz."

Tüm çabalara rağmen virüsün Türkiye'ye geldiğini yineleyen Öztrak, şimdi bu hastalığın vatandaşlara bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Öztrak, "Bu hastalığın yayılmasını önlemek için her şeyden önce ortak aklı çalıştırmalı, ortak hareket etmeli, paniğe kapılmamalıyız. Bu gibi kriz anlarında şüphesiz en çok ihtiyacımız olan güvendir. Bunun için yönetim, halkımızı doğru bilgilendirmeye devam etmeli ve gerekli adımları zamanında atmalıdır." diye konuştu.

"Salgın küresel ekonomiyi de tehdit ediyor"

Salgının sadece küresel sağlığı tehdit etmediğini, küresel ekonomiyi de tehdit ettiğini aktaran Öztrak, küresel büyüme, küresel ticaret, küresel yatırımların ciddi baskı altında olduğunu vurguladı.

Küresel üretim ve değer zincirleri koparken, küresel borsalar, faizler ve güvenin dip yaptığını dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:

"Şu anda tüm ekonomiler hem arz hem de talep kanalından, ciddi darbe yiyor. Bunun finansa da yansıması bekleniyor. Bir yandan ekonomilerin ara malı tedariki güçleşirken, diğer yandan tüketim ve yatırım harcamaları zayıflıyor. Dünya, daha önce görmediği bir ekonomik krizle, karşı karşıya. Bizim gibi üretimi büyük ölçüde ithalata bağlı, firmaları ve aileleri aşırı borçlu ekonomilerin, bu türbülanstan öyle ya da böyle olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Dolar kuru an itibarıyla 6 lira 25 kuruş. Kredi temerrüt risk primimiz 400'leri aştı. Petrol savaşlarına bağlı olarak enerji fiyatları bir süre aşağıya gelse de Türkiye'nin cari açığın finansmanı ve dış borç ödemeleri konusunda dikkatli olması gerekiyor. İnsanlar, marketlerde makarna, bakliyat, kuru gıda ve temizlik ürünü raflarına hücum ediyor.

Henüz kendi ekonomik krizimizden çıkamamışken, bir de koronadan kaynaklı küresel türbülansla baş etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle krizin üreten sektörlere, tüketime, yatırıma ve finans sektörüne yayılmasını önleyecek acil tedbirlere ihtiyacımız var."

Parti olarak koronavirüs ile ilgili iç ve dış gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Öztrak, CHP'li belediyelerin de bu konuda üzerlerine düşeni yerine getirmek için gayret gösterdiğini, toplu taşıma ve toplu yaşam alanlarında hijyen sağlanması amacıyla adeta bir seferberlik ruhuyla çalıştığını vurguladı.

Bu çerçevede kendilerinin CHP Ekonomi Masası olarak salı günü toplandıklarını ve koronavirüsün vatandaşlara, ekonomi için olası etkilerini değerlendirdiklerini aktaran Öztrak, yarın bir basın toplantısıyla, ekonomide alınması gereken tedbirleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.