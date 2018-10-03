SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'Sağlıkta şiddeti önlemek için yasalaştıralım'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sağlık Bakanını ve hükümeti bir kez daha uyarıyor ve diyorum ki; Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Meclis'te bulunan bütün partilerle, Tabipler Odasının görüşlerini de alarak yasalaştıralım. Sağlıkta şiddetin önüne hep birlikte geçelim." ifadesini kullandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'Sağlıkta şiddeti önlemek için yasalaştıralım'
03 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İlgezdi, yazılı açıklamasında, dün İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanedeki odasında hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiğini anımsattı. 

Türkiye'de son yıllarda sağlıkta şiddetin yaygın bir sorun haline geldiğini belirten İlgezdi, "Sağlıkta Şiddeti önlemek amacıyla devreye sokulan 'Beyaz Kod' uygulamasına göre, 2012'nin ilk 6 ayında 5 bin 50 şiddet vakası rapor edilmişken, 2017 sonunda yüzde 168 artış yaşandı ve 13 bin 545 şiddet vakası meydana geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen şiddet vakasının 2 bin 934 olduğunu bildiren İlgezdi, şunları kaydetti:

"Bütün uyarılarımıza ve verdiğimiz tekliflere rağmen iktidar partisi, Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Meclis gündemine getirmiyor. Acil servislere polis noktaları kurarak şiddet olaylarının önüne geçilemez. Çözüm; öncelikle şiddetin sebebi olan bu sistemin gözden geçirilmesi, sağlık çalışanlarının uğradığı fiziksel ve sözel şiddeti ortadan kaldırmak, kamuoyunu bilgilendirmek, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, halkın parasız, kaliteli sağlık hakkına ulaşımının önündeki engelleri kaldırmak ve en önemlisi Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılmasıdır. Sağlık Bakanını ve hükümeti bir kez daha uyarıyor ve diyorum ki; Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Meclis'te bulunan bütün partilerle, Tabipler Odasının görüşlerini de alarak yasalaştıralım. Sağlıkta şiddetin önüne hep birlikte geçelim."

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet chp gamze akkus ilgezdi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
give devlet hastanesi danimarkakaçak ilaç insülin kanser ilacısağlıkta şiddet psikolojik şiddet dr. kamil furtun dr.muhammed said berilgen dr.fikret haciosmantrabzon tabip odası sağlıkta şiddet chp Gamze Akkuş İlgezdihematoloji iç hastalıkları kan kanseri hastane hijyentrans yağ sağlık bakan yardımcısı muhammet güvenişlenmiş et meme kanseriDr. fikret Hacıosman sağlıkta şiddet sağlık çalışanına şiddetrahim ağzı kanseri avustralyanobel kimya odulu frances h. arnold george p. smith sir gregory p. winterDr. Fikret Hacıosman sağlıkta şiddetdiyabet obezite Endokrinoloji metabolizmaobezite Op. Dr. Tufan Ergenç döviz sağlık turizmifikret hacıosman medicanaDr. Fikret Hacıosmanhekime şiddet hekim ölümleri Dr. Fikret Hacıosmansağlıkta dönüşüm etiyopya saglik turizmisaglikta siddet chp Yüksel Özkanozaki kalp darlığızeytinyağı anadolu dokuz eylul universitesitürk tabipleri birliği dr. fikret haciosmansınır tanımayan doktorlar dalikuduz dsö kuduz aşısı cocuk nefrolojisahte belge sağlık raporu bursasağlık bakanlığı hekime şiddet doktora saldırısağlık bakanı Fahrettin Koca Sağlıkta Şiddet cocuk gelisimi kavrama yetenegi arastirma
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.