CHP'den kanun teklifi: Özel hastanelerde çalışan hekimlerin maaşları, asgari ücretin üç katından az olamaz!

MEDİMAGAZİN - CHP Kütahya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlıkta emek sömürüsüne son verecek kanun teklifini Meclis Başkanlığına verdiklerini açıkladı.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları için Meclis Başkanlığına Kanun Teklifi verdiklerini açıklayan Kasap, kamuda çalışan hekimlerin hakları için mücadelelerinin de devam edeceğini ifade etti.

Kanun teklifinde özel sağlık kuruluşlarında çalıştırılan hekim ve diş hekimlerine ödenecek aylık ücretin yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katından az olamayacağı, yardımcı sağlık personeline ödenecek aylık ücretin ise yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katından az olamayacağı maddelerine yer verildi.

Ayrıca teklifte aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarının yanı sıra veteriner hekimlere ödenecek ücrete ilişkin şu madde yer aldı:

"Sözleşme yapılan aile hekimine ödenecek aylık ücret yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katından, aile sağlığı çalışanlarına ödenecek aylık ücret ise yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katından az olamaz."

"Özel sağlık kuruluşlarında çalıştırılan Veteriner hekimlere ödenecek aylık ücret yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katından az olamaz."