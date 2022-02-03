Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'den kanun teklifi: Özel hastanelerde çalışan hekimlerin maaşları, asgari ücretin üç katından az olamaz!
Sağlık Komisyonu üyesi CHP'li Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının aylık ücretlerini düzenleyen kanun teklifini sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP'den kanun teklifi: Özel hastanelerde çalışan hekimlerin maaşları, asgari ücretin üç katından az olamaz!
03 Şubat 2022 14:21 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - CHP Kütahya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlıkta emek sömürüsüne son verecek kanun teklifini Meclis Başkanlığına verdiklerini açıkladı.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları için Meclis Başkanlığına Kanun Teklifi verdiklerini açıklayan Kasap, kamuda çalışan hekimlerin hakları için mücadelelerinin de devam edeceğini ifade etti.

Asistan hekimden mektup: Aldığım maaştan utanıyorum!

Kanun teklifinde özel sağlık kuruluşlarında çalıştırılan hekim ve diş hekimlerine ödenecek aylık ücretin yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katından az olamayacağı, yardımcı sağlık personeline ödenecek aylık ücretin ise yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katından az olamayacağı maddelerine yer verildi.

 Ayrıca teklifte aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarının yanı sıra veteriner hekimlere ödenecek ücrete ilişkin şu madde yer aldı:

"Sözleşme yapılan aile hekimine ödenecek aylık ücret yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katından, aile sağlığı çalışanlarına ödenecek aylık ücret ise yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katından az olamaz."

"Özel sağlık kuruluşlarında çalıştırılan Veteriner hekimlere ödenecek aylık ücret yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katından az olamaz."

CHP'li Kasap'tan şehir hastaneleri açıklaması: Her aşamasında garanti var

 

Anahtar Kelimeler:

dr ali fazil kasap kanun teklifi tbmm hekim saglik calisani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.