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CHP'li Fikret Şahin: Sağlık hizmetlerinde katılım payı kaldırılsın
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması için hazırladığı kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduğunu söyledi
CHP'li Fikret Şahin: Sağlık hizmetlerinde katılım payı kaldırılsın
30 Ocak 2020 - AA
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TBMM - CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Anayasanın 56. maddesi gereği, vatandaşların eşit sağlık hizmeti alma hakkının bulunduğunu anımsattı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, bütün vatandaşların sağlık sigortası kapsamına alındığına işaret eden Şahin, vatandaşların ödediği prim karşılığı sağlık hizmeti verilmesi gerekirken buna ek olarak katılım payı alındığını belirtti.

Şahin, 11 kalemde katılım payı alındığını, katılım payının başvurulan sağlık kuruluşuna göre 6 lira ile 15 lira arasında değiştiğini kaydetti. Şahin, alınan 15 lira katılım payının, 15 ekmeğe karşılık geldiğini ifade ederek,  "Katılım paylarından en fazla etkilenen kesim ekonomik güçlük yaşayan vatandaşlar. Katılım payı verememekten dolayı sağlık kuruluşlarına başvuramıyor,  almaları gereken ilaçlarını alamıyor. Emekli vatandaşlarımız katılım paylarından şikayetçi. Katkı paylarını kaldıran teklifimizle ekonomik durumu zayıf olan vatandaşları biraz olsun rahatlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Genel sağlık sigortasının fon gelirlerinin, fon giderlerinden fazla olduğunu belirten Şahin,  "2017'de fon geliri 99 milyar, gideri ise 78 milyar lira. SGK gelir gider dengesine baktığımızda devamlı açık veriyor. Katılım paylarından alınan paralar, genel sağlık sigortası fon giderlerinden artan para SGK açığını kapatmakta kullanılıyor." dedi.

Şahin, sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmamasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduğunu bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:

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