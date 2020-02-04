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CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: İş yükü nedeniyle aile hekimleri kaliteli hizmet sunamaz halde
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, artan iş yükü karşısında aile hekimlerinin kaliteli sağlık hizmeti sunamaz hale geldiğini savundu
CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: İş yükü nedeniyle aile hekimleri kaliteli hizmet sunamaz halde
04 Şubat 2020 - AA
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TBMM -  CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, partisinden bir grup milletvekili ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) temsilcileriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 16 yıldır "sağlıkta dönüşüm ve performans masalı"nı dinlediklerini söyledi.

"Herkes için sağlık" sloganı ile hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm programıyla insan sağlığının "lüks tüketim" sınıfına girdiğini iddia eden İlgezdi, sağlık çalışanlarının müşteri temsilcisi, hastaların ise müşteri haline getirildiğini ileri sürdü.

"Bu karanlık tablo" karşısında birinci basamak sağlık hizmetlerinin yükünü aile hekimlerinin sırtladığını savunan İlgezdi, AHEF adına konuşmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcileriyiz. Biz halkımızın sağlıklı olması için elinden gelen gayreti gösteren meslek grubuyuz. Son 9 yılda hak kayıplarımız tahammül edilemez seviyeye gelmiştir. Taleplerimiz dikkate alınmamış, sorunlarımıza kulak tıkanmıştır. Artan iş yükü karşısında aile hekimleri kaliteli sağlık hizmeti sunamaz hale gelmiştir. Aile hekimliği il yerelinde birinci basamak hekimliğin önemini anlayamamış yöneticilerin kararlarına bırakılmamalı."

Anahtar Kelimeler:

aile hekimleri dernekleri federasyonu ahef herkes icinsaglik

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