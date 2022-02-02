Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li Kasap'tan şehir hastaneleri açıklaması: Her aşamasında garanti var
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, şehir hastanelerine ilişkin "Garanti yok' dedikleri şeyde sürekli olarak her aşamada garanti var." dedi.
CHP'li Kasap'tan şehir hastaneleri açıklaması: Her aşamasında garanti var

Ali Fazıl Kasap

02 Şubat 2022 15:11 - AA Alper Atalay
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şehir hastanelerinde sayı ve ödeme garantisi olmadığına ilişkin açıklamaları olduğunu anımsattı. Hiçbir şeyin gizli kalmadığını ifade eden Kasap, bir Çin bankasının web sayfasında yer alan bazı bilgileri ve metinleri gösterdi. Kasap, "Sayın Sağlık Bakanı, 'Devletin hiçbir yükümlülüğü, garantörlüğü yoktur.' diyor ama maalesef burada var. 'Sağlık Bakanlığı garantilidir.' diyor." dedi.

Çin bankasının web sayfasında şehir hastanelerine ilişkin yer alan metinleri de gösteren Kasap, "Burada en önemli maddelerden birisi, 25 yıl boyunca kanun değişikliğinden muaf. Yani bu uluslararası şirketlerin başlangıçtaki imzalamış olduğu kanun ve yönetmelikler bunlar için değiştirilemiyor. 25 yıl taahhüt altındasınız. Ayrıca uyuşmazlık çözümü için Türkiye'deki yargı değil uluslararası tahkim, İngiltere ve İsviçre hukuku uygulanacak." diye konuştu.

Kasap, hastaneye yatan hastalara polikliniklerde yapılan testlerin yüzde 70'inin de garanti altında olduğunu savunarak "MR, tomografi, doluluk oranı, ameliyatlar hepsi garanti altında. 'Garanti yok' dedikleri şeyde sürekli olarak her aşamada garanti var." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

ali fazil kasap saglik bakanligi sehir hastaneleri garanti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.