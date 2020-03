CHP’li Özel: Sağlık çalışanlarına en az bir maaş ikramiye verilmeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Koronavirüs İzleme Komitesi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında küresel bir pandemiyle karşı karşıya olunduğunu, belirterek, “Aile sigortasının bir hafta içinde hızla geçirilirse, bu kriz sürecinde özellikle yoksul vatandaşların hem barınmaları, hem beslenmeleri için en önemli katkıyı yapmış oluruz. Bunu tüm siyasi partilere önemli çağrımızdır” dedi.

“BU KRİZ EN ÇOK YOKSULLARI BULUYOR”

Özel yaptığı açıklamada, “11 yıldan fazla süredir toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bir an önce toplanması ve alınacak önlemleri değerlendirip, gerekli tedbirler konusunda uyarılarda bulunmasını son derece önemsiyoruz” dedi. Özel sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu kriz en çok yoksulları buluyor. Yoksulların çocuklarının beslenmesi normal zamanlardan daha da zor bir hale geliyor. Bu konuda en önemli eksikliğimiz aile sigortası.

*Bütün gruplara çağrı yapıyoruz. Aile Sigortası Kanun Teklifimizi kamuoyu biliyor. Parlamentoya defalarca sunduk.

*Aile sigortasının bir hafta içinde hızla geçirilirse, bu kriz sürecinde özellikle yoksul vatandaşların hem barınmaları, hem beslenmeleri için en önemli katkıyı yapmış oluruz. Bunu tüm siyasi partilere önemli çağrımızdır.

“KRİTİK MALZEMELERDE KDV SIFIRLANMALI”

Sağlığa ve krizin sağlık alanındaki yönetimine ilişkin önerileri olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi;

*Dezenfektan, alkol, maske, kolonya, ateş ölçer ve ihtiyaç duyulan tüm tıbbi malzemelerin erişiminde ve fiyatlandırılmasında ciddi spekülasyonlar oluyor.

*CHP olarak bu malzemelerin tümünde KDV'nin salgın süresince sıfırlanmasını, bu ürünler de sabit bir kar marjıyla otorite tarafından bu ürünlerin perakende satış fiyatları için bir üst sınır belirlenmesini öneriyoruz.

*Bu üst sınırın üzerindeki satışın cezalandırılmasını öneriyoruz. Tüm sağlık malzemeleri ve bu tür maddelerin ithalatı üzerindeki tüm vergilerin, sınırlamaların ve ithalatı geciktirici prosedürlerin salgın süresince ertelenmesini öneriyoruz.

*Bu süreçte ihtiyaç olacak kritik malzemelerin ihracatına yasak getirilmesini öneriyoruz. Sahtecilikle mücadele için gerekli caydırıcı tedbirlerin alınıp bir an önce duyurulmasını öneriyoruz.

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALI”

Atanamayan 620 bin sağlıkçı olduğunu belirten Özel, “Bu sene 14 Mart'ın ana teması sağlıkta şiddet yasasıydı. Sağlıkçılar en önemsedikleri bu yasa için geçtiğimiz Pazar günü yapacakları mitingleri, salgınla mücadele ettikleri için samimiyetle iptal ettiler. Meclis çalışacaksa, sağlıkçılara psikolojik bir destek, önemli bir kazanım olması açısında, siyasi partiler ittifakla bu

yasayı çıkarmalıdır” dedi.

“EN AZ 1 MAAŞ İKRAMİYE VERİLSİN”

Sağlık ordusunun güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu aşamada atanmamış sağlık personelinin önemli bir kısmının atanması için büyük bir fırsatla karşı karşıya olduğumuzu, buna da ihtiyacımızın olduğunu ifade ediyoruz.

*Fazla çalışmaları, ekstradan katlanmak durumunda kaldıkları masrafları telafi etmek üzere sağlık çalışanlarına ek ödemeler yapılmalı, bu süre içinde sağlık çalışanlarına en az 1 maaş ikramiye verilmesi de Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hızla değerlendirilmelidir.

‘YOĞUN BAKIM ENVANTERİ MERKEZİ OLARAK YÖNETİLMELİ'

Üniversite hastanelerinin bu konuda doğrudan desteklenmesi gerektiğini ifade eden Özel, “Biliyoruz ki İstanbul, Ankara, Adana, Erzurum ve İzmir'de test yapılıyordu, Samsun buna eklendi. Testin 81 ilde yapılmasını sağlayacak tedbirlerin bir an önce yapılması lazım. Yoğun bakım kapasitesinin artırılması için her türlü tedbirin bir an önce alınması lazım” dedi.

‘İYİ Kİ KAPATILAN HASTANELER SATILMADI'

‘Keşke boş yatak esasına göre çalışan askeri hastaneleri kapatıp bir kısmını da sivilleştirmeseydik” diyen Özel, “İyi ki şehir hastaneleri yapıldı diye kapatılan hastaneler planlandığı gibi satılmadı, yıkılmadı, iyi ki tekrar açabildik, karantina hastanesi olarak tekrar kullanıyoruz. Bu hiç unutulmasın. O hastanelerin ne kadar önemli birer milli varlık olduğunu

hatırlatıyoruz. İyi ki o hastanelerin yerlerinde AVM'ler yükselmedi de biz oraları kullanabiliyoruz” dedi.