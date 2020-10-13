Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li Şahin'den Sayıştay Raporu değerlendirmesi: Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir ve hastanelerin vatandaş üzerindeki yükü giderek artmaktadır." dedi.
CHP'li Şahin'den Sayıştay Raporu değerlendirmesi: Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir
13 Ekim 2020 11:14 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığına ilişkin Sayıştay raporunun açıklandığını ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da raporun ana temasını şehir hastanelerinin oluşturduğunu söyledi. 

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda toplam 42 adet bulgunun yer aldığını ve bunların 28'inin doğrudan şehir hastaneleriyle ilgili olduğunu belirten Şahin, "Buradan da görüleceği üzere şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığının en fazla hatalı işlem yaptığı ve hatalarında da giderek artış görülen kısmıdır." diye konuştu. 

Şahin, 2019 yılına ilişkin raporda "şirket" kelimesinin 414 defa geçtiğini dile getirerek, "AKP iktidarı sağlık alanına, hastanelere şirketleri yerleştirmiştir. Şehir hastanelerinin de şirket hastaneleri olduğunun bir tescilidir. Raporda da bu alenen ifade edilmekte ve açık olarak gösterilmektedir." ifadesini kullandı. 

Şehir hastaneleri hakkındaki yoğun bulgunun, şehir hastaneleri modelinin ne kadar yanlış olduğunu ve kamunun ne derece zarara uğratıldığını gösterdiğini savunan Şahin, "Şehir hastaneleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliğidir ve hastanelerin vatandaş üzerindeki yükü giderek artmaktadır. Şehir hastaneleri modeli olmasa hem sağlık sistemi daha iyi işleyecek hem de kamu zararı gerçekleşmeyecektir. CHP iktidarında, şehir hastaneleri şirketlere paraları ödenerek kamulaştırılacak ve devlet hastanesi statüsüne getirilecektir." dedi. 

Anahtar Kelimeler:

fikret sahin sehir hastaneleri sayistay raporu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.