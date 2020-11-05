CHP'li vekil doktorlara gelen mesajı paylaştı: Taburculukları hızlandıralım

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorlara, "Acilde 64 hasta COVID kliniklerine yatış için yer bekliyor. Lütfen hastaların taburculuklarını hızlıca yapalım" mesajının geldiğini iddia etti.
Emir sosyal medya hesabından şöyle yazdı:
"Bursa Şehir Hastanesi’nde doktorlara gönderilen mesaj; Arkadaşlar acilde 64 hasta COVID kliniklerine yatış için yer bekliyor. Lütfen hastaların taburculuklarını hızlıca yapalım.
Sağlık sistemi maalesef çökme noktasında. Artık hepimiz ve tabi iktidar da sorumlu davranmak zorunda"