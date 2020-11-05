Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li vekil doktorlara gelen mesajı paylaştı: Taburculukları hızlandıralım
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorlara geldiğini söylediği mesajı takipçileri ile paylaştı.
CHP'li vekil doktorlara gelen mesajı paylaştı: Taburculukları hızlandıralım
05 Kasım 2020 09:54 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorlara, "Acilde 64 hasta COVID kliniklerine yatış için yer bekliyor. Lütfen hastaların taburculuklarını hızlıca yapalım" mesajının geldiğini iddia etti. 

 Emir sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Bursa Şehir Hastanesi’nde doktorlara gönderilen mesaj; Arkadaşlar acilde 64 hasta COVID kliniklerine yatış için yer bekliyor. Lütfen hastaların taburculuklarını hızlıca yapalım.

Sağlık sistemi maalesef çökme noktasında. Artık hepimiz ve tabi iktidar da sorumlu davranmak zorunda"

 

 

Anahtar Kelimeler:

pandemi murat emir bursa doktor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.