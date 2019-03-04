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Çığ altında kalan profesörler için zirve tırmanışı: Türkiye genelinden 48 dağcı katıldı
Erciyes Dağı'nda 28 yıl önce bilimsel araştırma sırasında çığ altında kalarak hayatını kaybeden Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge anısına zirve tırmanışı yapıldı.
04 Mart 2019 - AA
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Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü tarafından, Şeytanderesi rotasında 2 Kasım 1991'de çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren Doğru ve Bilge anısına düzenlenen etkinliğe, Türkiye genelinden 48 dağcı katıldı. 

Bu yıl 11'incisi düzenlenen etkinlik kapsamında Tekir bölgesinde bir araya gelen sporcular, Çobanini mevkisindeki kampın ardından Şeytanderesi rotasını izleyerek zirveye ulaştı.

Sporcular, burada, 1980'li yıllarda Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Doğru ile 1988'de Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Prof. Dr. Bilge için saygı duruşunda bulundu.

Dağcılar, daha sonra aynı rotayı izleyerek Tekir'e döndü.

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Mücahit Avcil dağcılık sırasında üzerine kaya düşmesi sonucu yaralandı 

 

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