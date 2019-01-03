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Çığ nedeniyle kapanan köye sağlık çalışanları zorluklarla ulaştı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yolu çığ nedeniyle kapanan köyde yaşayan ve üzerine kaynar su dökülen çocuk, İlçe Özel İdare ekiplerinin 7 saatlik çalışması ve sağlık görevlilerinin fedakarlığıyla hastaneye ulaştırıldı.
Çığ nedeniyle kapanan köye sağlık çalışanları zorluklarla ulaştı
03 Ocak 2019 -
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ŞIRNAK- Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka köyünde ikamet eden 6 yaşındaki Mehmet Can Bildik’in üzerine sobanın üzerinde bulunan kaynar su döküldü. Aile durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Kısa sürede köye ambulans sevk edildi. Ancak ambulans, köy yolunun çığ nedeniyle kapalı olması yüzünden ulaşamadı.

Durumun haber verilmesi üzerine Beytüşşebap Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri, seferber oldu. Kısa sürede yolun kapalı olduğu bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla yolun bir bölümünü açtı.

Ancak çocuğun durumunun acil olması ve bir an önce hastaneye yetiştirilmesi gerekmesi nedeniyle 112 ekibi ambulansı yol kenarında bırakarak, iş makinesiyle köye ulaştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, iş makinesiyle ambulansın bulunduğu bölgeye getirilerek, Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Hasta yakını Serdar Bildik, hem 112 hem de Özel İdare ekiplerine teşekkür ettiklerini belirterek, “Allah razı olsun. Kaç gündür şiddetli bir kar yağışı vardı ve yollarımız açılıyordu. Ancak iki gündür çok kar yağınca yollar açılamadı. Bu sabah kuzenimin üzerine sobada kaynayan suyun düşmesi sonucu yüzü ve vücudu yandı. Yolu açıp köyümüze ulaştılar. Allah devletimizden razı olsun” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

sirnak beytussebap

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