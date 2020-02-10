Çin: 27 yabancıda koronavirüs tespit edildi

PEKİN - Çin’in Wuhan kentinden yayıldığı düşünülen koronavirüsü salgınında bilanço yükseliyor.
Salgın nedeniyle 909 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsüne ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son bildiride, ülkede bulunan 27 yabancıda koronavirüsünün tespit edildiği aktarıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, korona virüsünün tespit edildiği 27 yabancıdan 2’sinin hayatını kaybettiğini söyledi. Shuang, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında ABD’li bir kişinin 6 Şubat’ta, bir Japonun ise 8 Şubat’ta hayatını kaybettiğini söyledi. Shuang, 3 korona virüsü hastasının taburcu edildiğini söyledi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/03-15/02
|4.TATD Kurs Günleri Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS