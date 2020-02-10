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Çin: 27 yabancıda koronavirüs tespit edildi
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan 27 yabancıda koronavirüsü tespit edildiğini, 2’sinin hayatını kaybettiğini duyurdu
Çin: 27 yabancıda koronavirüs tespit edildi
10 Şubat 2020 - İHA
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PEKİN - Çin’in Wuhan kentinden yayıldığı düşünülen koronavirüsü salgınında bilanço yükseliyor.

Salgın nedeniyle 909 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsüne ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son bildiride, ülkede bulunan 27 yabancıda koronavirüsünün tespit edildiği aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, korona virüsünün tespit edildiği 27 yabancıdan 2’sinin hayatını kaybettiğini söyledi. Shuang, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında ABD’li bir kişinin 6 Şubat’ta, bir Japonun ise 8 Şubat’ta hayatını kaybettiğini söyledi. Shuang, 3 korona virüsü hastasının taburcu edildiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

wuhan koronavirus

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