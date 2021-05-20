Çin 40'a yakın Afrika ülkesine Kovid-19 aşısı sağladı

ANKARA -Dışişleri Bakanlığı Afrika İlişkileri Dairesi Genel Müdürü Vu Pıng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, kıtaya aşı tedariki ve aşı alanında iş birliğine dair bilgi verdi.

Çin'in şu ana dek hibe yoluyla ve "uygun fiyatlı satışlarla" 40'a yakın Afrika ülkesine aşı sağladığını kaydeden Vu, ihtiyaç sahibi ülkelerin aşılara erişimini sağlamanın Pekin yönetiminin önceliği olduğunu vurguladı.

Aşı üreticisi ülkelerin genelde kendi vatandaşlarının aşılanmasına öncelik verdiği ve ihracatı ikinci plana attığına dikkat çeken Vu, "Biz de elbette Çin halkının en kısa zamanda aşılandığından emin olmak istiyoruz fakat ihtiyaç içindeki ülkelere de aşı yardımı yapılması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vu, Çinli Sinovac firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının Mısır'da üretilmesi için Kahire yönetimiyle anlaşmaya varıldığını, aşıların hazirandan itibaren üretilmeye başlanacağını bildirdi.

Çin'in aşı üretimi için Mısır'a gerekli teknik ve uzmanlık bilgisini sağlayacağına işaret eden Vu, "Yalnızca yardım temin etmek Afrika'nın aşı sorunlarını çözmez. Her ne kadar düşük sanayileşme düzeyi nedeniyle zorluklar olsa da Afrika ülkelerinde aşı üretilmesini teşvik etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün yaptığı açıklamada, dünyada şimdiye kadar uygulanan Kovid-19 aşıların yalnızca yüzde 2'sinin Afrika ülkelerini kapsadığına dikkat çekerek, kıtaya aşı erişiminin hızlandırılması çağrısında bulunmuştu.