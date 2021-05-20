Çin aşıları Hindistan mutasyonuna karşı etkili

Hindistan mutasyonunun en önemli özelliklerinden biri de "çift mutasyon" olması.

Hindistan'daki varyantta, hem Güney Afrika hem de California mutasyonun özellikleri var.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, virüsün bu varyantının daha hızlı bulaştığına dair bir açıklama yapmıştı.

Güney Afrika ve California mutasyonlarının Hindistan'da birlikte görülmesi, klinik seyri de değiştirdi. Dünya Sağlık Örgütü de bunları takip edilmesi ve endişe edilmesi gereken mutasyonlar olarak tanımladı.

"Çin aşıları mutanta karşı etkili"

Koronavirüsün bazı mutasyonlarının aşıları etkisiz hale getireceği endişesi vardı. Ancak Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre merkez, mutant virüs üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi ve Çin aşılarının mutanta karşı etkili olduğunu tespit etti.