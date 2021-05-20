Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çin aşıları Hindistan mutasyonuna karşı etkili
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Çin aşılarının Hindistan’daki mutant virüse karşı etkili olduğunu açıkladı.
Çin aşıları Hindistan mutasyonuna karşı etkili
20 Mayıs 2021 14:10 - TRT HABER
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hindistan mutasyonunun en önemli özelliklerinden biri de "çift mutasyon" olması.

Hindistan'daki varyantta, hem Güney Afrika hem de California mutasyonun özellikleri var. 

Hindistan Sağlık Bakanlığı, virüsün bu varyantının daha hızlı bulaştığına dair bir açıklama yapmıştı.

Güney Afrika ve California mutasyonlarının Hindistan'da birlikte görülmesi, klinik seyri de değiştirdi. Dünya Sağlık Örgütü de bunları takip edilmesi ve endişe edilmesi gereken mutasyonlar olarak tanımladı.

"Çin aşıları mutanta karşı etkili"

Koronavirüsün bazı mutasyonlarının aşıları etkisiz hale getireceği endişesi vardı. Ancak Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre merkez, mutant virüs üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi ve Çin aşılarının mutanta karşı etkili olduğunu tespit etti.

Anahtar Kelimeler:

hindistan mutasyonu cin asilari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.