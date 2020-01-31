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Çin Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına yönelik koronavirüs açıklaması
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı. Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok." dedi
Çin Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına yönelik koronavirüs açıklaması
31 Ocak 2020 - İHA
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Çin Büyükelçiliğinden Basın Dairesinden, Çin'den Türk vatandaşlarını almaya giden uçakla ilgili açıklama yaptı Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00'te varmış olacak. Yarın sabah 01.00'de geri dönmek için yola çıkacak. Türkiye vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak'ta iletti." açıklamasında bulundu.

"Türk vatandaşına bulaşmış virüs yok"

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing: "Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı. Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok."

Xie Xinxing, "Türk tarafı insani bir tavır takındı. Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin'e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi" ifadelerini kullandı.

 

Anahtar Kelimeler:

cin xie xinxing vuhan

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