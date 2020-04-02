Çin CDC Direktörü: ABD ve Avrupa’daki en büyük yanlış virüse karşı maske takmamak

Çin’de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Genel Direktörü olarak görev yapan George Gao, ülkesinde salgınla mücadeledeki deneyimlerini aktarırken, "ABD ve Avrupa’daki en önemli hata, insanların virüsten korunmak için hala maske takmaması" dedi.

Euronews'te yer alan habere göre; Virüsünün insandan insana "solunum damlacıklarından" geçtiğini söyleyen Gao, bunu önlemenin tek yolunun da maske takmak olduğunu ifade etti.

Sosyal izolasyonun en önemli tedbir olduğunu hatırlatan Çinli uzman, virüse yakalan hastaların tecrit edilmesinin ise ikinci önemli adım olduğunu vurguladı.

Çinli uzman, virüsle temas eden herkesin karantina altına alınmasının önemine değinirken, bu kişilerin tespit edilmesi ve karantina altına alınmasının önemli bir zamanlarını aldığını söyledi.

George Gao, insanların bir araya gelmesinin kesinlikle önüne geçilmesi ve yine insanların bir yerden bir yere geçmesinin tamamen yasaklanmasının gerekli olduğunu savundu.

Sahra hastaneleri önemli

Tedavi altındaki hastaların kesinlikle tecrit edilmesinin önemine değinen Gao, bu yüzden Çin’de sahra hastaneleri oluşturduklarını ve stadyumlara yine hastaneler kurduklarını söyledi.

Gao, Çin’de salgının yayılma hızının artık düştüğünü ve mevcut vakaların da dışarından geldiğinin görüldüğünü belirtirken, Çin’den herkesin virüse karşı bağışıklık sisteminin tamamen geliştiği düşüncesinin ise doğru olmadığını söyledi.

Çinli bilim adamı fareler ve maymunlar üzerdeki aşı çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.